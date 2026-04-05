legt na de wedstrijd tussen Ajax en FC Twente (1-2) de vinger op de zere plek. Op de persconferentie laat Berghuis weten de rode draad te missen in het sportieve beleid van de club. Daardoor komen bepaalde spelers niet tot hun recht. Als voorbeeld wijst hij naar .

De nieuwe interim-trainer Óscar García begon met een hoopgevende 4-0 overwinning op Sparta Rotterdam, maar het lek bleek nog niet boven. Over een langere periode bezien won Ajax slechts twee van de laatste tien officiële wedstrijden. “We zijn aan het struggelen, dat zie je heel duidelijk”, geeft Berghuis toe op de persconferentie.

Artikel gaat verder onder video

Onder Francesco Farioli was Ajax vorig seizoen een stuk stabieler. “Je komt natuurlijk van een bepaalde manier van spelen. In het nieuwe seizoen wil je dat op een andere manier invullen, en dat gaat na twee à drie maanden overboord en dan ga je toch weer een soort van terug naar wat je hebt gedaan, zonder dat die trainer er nog is”, merkt Berghuis op.

“Dat is gewoon hartstikke moeilijk, elke staf die voor de groep heeft gestaan, heeft er alles aan gedaan. Alleen we kunnen het gewoon niet waarmaken. En dat wordt steeds blootgelegd”, moet hij toegeven. “Op hier en daar een individuele wedstrijd na. En toch vind ik dus nog steeds dat we vandaag hadden moeten winnen. Maar goed, dan moet je Twente feliciteren, die hebben uiteindelijk verdiend gewonnen.”

Toch had Ajax volgens hem meer uit de wedstrijd moeten halen. “Ondanks de spelers die we missen vandaag, die drie trainers en het seizoen dat we hebben, wat natuurlijk verre van ideaal is, vind ik wel dat we van onszelf mogen eisen dat we er meer mee moeten doen”, wordt de middenvelder geciteerd door Voetbal International. “We hebben het gewoon laten liggen. Over de hele wedstrijd was het gewoon niet goed genoeg. Ik denk niet dat Twente betere spelers heeft dan wij, maar in de samenstelling van kwaliteiten, op elkaar afgestemd, dat denk ik wel.”

Berghuis maakt teloorgang van dichtbij mee

Berghuis maakte de teloorgang van Ajax mee van dichtbij. Toen hij in 2021 naar Ajax kwam, was de club nog dominant in de Eredivisie en in de groepsfase van de Champions League. “Natuurlijk is het een wereld van verschil met mijn eerste jaar. Er zit gewoon geen continuïteit in. Dát is denk ik de grootste oorzaak, waardoor je niet stabiel genoeg bent. Kijk, ik kan hier wel gaan zitten en zeggen: Jammer, we hebben het geprobeerd, enzovoorts. Maar je moet het ook gewoon eerlijk benoemen, want er zit hier wel 50.000 man, dus ik vind wel dat ik moet zeggen hoe ik dat zie en hoe ik dat voel.”

“En ook hoe het in de spelersgroep zit, weet je?”, voegt hij eraan toe, om daarna als voorbeeld te wijzen naar Oscar Gloukh. “Die wordt op een bepaalde manier gehaald, op een gegeven moment wordt die speelstijl overboord gegooid, dan wordt er op een andere manier gespeeld, dan gaan we weer met vijf verdedigen, waardoor je twee middenvelders overhoudt… Nou, dat is niet het profiel Gloukh. Maar Gloukh kan gewoon goed voetballen. Alleen dan moet het wel elkaar afgestemd zijn, in de rode draad hoe je wil spelen. Ja, dát is er niet.”

Daardoor presteren spelers ‘onder hun kunnen’ en komt Ajax ‘als team tekort’, vindt Berghuis. Met de huidige vijfde plaats is kwalificatie voor Europees voetbal nog allesbehalve zeker. “Natuurlijk gaan we alles proberen om nog zo hoog mogelijk te eindigen. Ik ben dankbaar voor de energie die Oscar García en zijn staf erin proberen te stoppen om ons voor te bereiden, om ons te pushen, maar dat is voor hen natuurlijk ook hartstikke moeilijk. Verplaats je eens in hen: wat moet je doen? We gaan er alles aan doen, we gaan proberen zo hoog mogelijk te komen, maar ik vind wel dat ik mezelf mag uitspreken, en dat ik ook de selectie mag verdedigen dat het gewoon hartstikke lastig is.”