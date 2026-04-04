Live voetbal

Kwakman hard voor Ajax-talenten Steur en Mokio: 'Zijn vooral met zichzelf bezig'

4 april 2026, 23:30
Kees Kwakman
Foto: © ESPN
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Kees Kwakman is kritisch op twee grote talenten van Ajax, dat zaterdagavond met 1-2 ten onder ging tegen FC Twente. Sean Steur en Jorthy Mokio kwamen op het middenveld tekort, zo analyseert de Volendammer in De Eretribune op ESPN.

Ajax lijkt door het verlies tegen Twente definitief afgehaakt te zijn in de strijd om de tweede plaats die recht geeft op een Champions League-ticket. Met nog vijf speelronden te gaan staan de Amsterdammers met 48 punten op de vijfde plaats. De achterstand op de nummers twee en drie, Feyenoord en N.E.C., bedraagt vijf punten - waarbij de aartsrivaal uit Rotterdam nog een duel tegoed heeft. Twente is door de overwinning in de Johan Cruijff ArenA ook over Ajax heen gewipt en staat met twee punten meer op de vierde plek.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de nabeschouwing laat Kwakman zien hoe de winnende treffer van Twente-verdediger Bart van Rooij tot stand kwam. Spits Sam Lammers won op de middenlijn een kopduel, omdat Mokio veel te ver naar binnen stond kreeg de back vervolgens een vrije doortocht richting het doel van Maarten Paes. Kwakman ziet een groot verschil tussen de jonge Ajax-middenvelders en die bij de concurrent uit Nijmegen: "Als je bijvoorbeeld N.E.C. neemt, Kodai Sano en Darko Nejasmic hadden dit loopje gemaakt. Maar Mokio en Steur, die zijn vooral met zichzelf bezig", aldus de oud-verdediger.

"Die zien dat gewoon nog niet. Is dat kwaliteit die ze missen, is dat leeftijd? Ze zijn natuurlijk allebei nog heel jong", stipt Kwakman aan. Mokio vierde in december vorig jaar zijn achttiende verjaardag, Steur bereikte diezelfde leeftijd afgelopen januari. "Mokio moest al lang zien aankomen dat daar problemen komen", vindt de analist echter. "En Steur moet natuurlijk in eerste instantie mee. Dat is net effe het verschil met die twee die ik net opnoemde. Die dat continu op die positie wel doen, waardoor N.E.C. zo aanvallend kan spelen en er zo goed voor staat. Ajax mist dat gewoon op het middenveld. Maar niet alleen daar hoor, achterin was Josip Sutalo vandaag heel zwak", besluit Kwakman.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
4 3 reacties
Reageren
3 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
1.099 Reacties
1.287 Dagen lid
5.667 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Als je zowel Steur als Mokio in je basiselftal hebt staan dan weet je dat het helemaal fout zit in je selectie je kan geen twee 18 jarige spelers op je middenveld hebben staan. Als je er al 1 op je middenveld hebt staan dan moet je twee hele goede spelers erbij zetten. Wat betreft Mokio, ik denk dat deze jongen er nog niet klaar voor is. Zoveel balverlies wat niet kan op dit niveau.

CG
3.324 Reacties
986 Dagen lid
13.808 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Allback

Je moet ze ook niet tegelijk in de basis laten spelen. Elk één helft!!

Just Me
62 Reacties
19 Dagen lid
29 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Die moeten ook niet beide op het Middenveld spelen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Twente

Ajax
1 - 2
FC Twente
Gespeeld op 4 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Jorthy Mokio

Jorthy Mokio
Jong Ajax
Team: Jong Ajax
Leeftijd: 18 jaar (29 feb. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
2
0
2025/2026
Ajax
21
2
2024/2025
Jong Ajax
17
2
2024/2025
Ajax
11
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws