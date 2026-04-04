Kees Kwakman is kritisch op twee grote talenten van Ajax, dat zaterdagavond met 1-2 ten onder ging tegen FC Twente. en kwamen op het middenveld tekort, zo analyseert de Volendammer in De Eretribune op ESPN.

Ajax lijkt door het verlies tegen Twente definitief afgehaakt te zijn in de strijd om de tweede plaats die recht geeft op een Champions League-ticket. Met nog vijf speelronden te gaan staan de Amsterdammers met 48 punten op de vijfde plaats. De achterstand op de nummers twee en drie, Feyenoord en N.E.C., bedraagt vijf punten - waarbij de aartsrivaal uit Rotterdam nog een duel tegoed heeft. Twente is door de overwinning in de Johan Cruijff ArenA ook over Ajax heen gewipt en staat met twee punten meer op de vierde plek.

Tijdens de nabeschouwing laat Kwakman zien hoe de winnende treffer van Twente-verdediger Bart van Rooij tot stand kwam. Spits Sam Lammers won op de middenlijn een kopduel, omdat Mokio veel te ver naar binnen stond kreeg de back vervolgens een vrije doortocht richting het doel van Maarten Paes. Kwakman ziet een groot verschil tussen de jonge Ajax-middenvelders en die bij de concurrent uit Nijmegen: "Als je bijvoorbeeld N.E.C. neemt, Kodai Sano en Darko Nejasmic hadden dit loopje gemaakt. Maar Mokio en Steur, die zijn vooral met zichzelf bezig", aldus de oud-verdediger.

"Die zien dat gewoon nog niet. Is dat kwaliteit die ze missen, is dat leeftijd? Ze zijn natuurlijk allebei nog heel jong", stipt Kwakman aan. Mokio vierde in december vorig jaar zijn achttiende verjaardag, Steur bereikte diezelfde leeftijd afgelopen januari. "Mokio moest al lang zien aankomen dat daar problemen komen", vindt de analist echter. "En Steur moet natuurlijk in eerste instantie mee. Dat is net effe het verschil met die twee die ik net opnoemde. Die dat continu op die positie wel doen, waardoor N.E.C. zo aanvallend kan spelen en er zo goed voor staat. Ajax mist dat gewoon op het middenveld. Maar niet alleen daar hoor, achterin was Josip Sutalo vandaag heel zwak", besluit Kwakman.