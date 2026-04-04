Ajax-fans zijn compleet klaar met theater van Wout Weghorst

4 april 2026, 22:47
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Wout Weghorst mocht zaterdagavond zeventig minuten blijven staan van Óscar García in de thuiswedstrijd van Ajax tegen FC Twente. Fans van de Amsterdamse club zijn absoluut niet blij met de wijze waarop de spits reageerde bij zijn wissel.

Weghorst kreeg zaterdag in de punt van de aanval het vertrouwen van García. De boomlange aanvaller kwam weinig in het spel voor, maar wist in de eerste helft wel de 1-1 op het scorebord te brengen na voorbereidend werk van Mika Godts.

Garciá had na zeventig minuten genoeg gezien en haalde Weghorst bij een 1-1 tussenstand naar de kant ten faveure van Don-Angelo Konadu. Weghorst was daar overduidelijk niet van gediend: de Oranje-international keek verbaasd naar de zijkant en leek ‘heh’ te roepen.

Weghorst liep vervolgens met veel misbaar en een ontevreden gezicht naar de kant. Bij het verlaten van het veld gaf hij teammanager Jan Siemerink een hand. Toen hij García tegenkwam hield hij zijn armen demonstratief langs het lichaam. De Ajax-trainer sloeg vervolgens een arm om Weghorst heen, waarna de spits zijn linkerarm nog om diens middel sloeg.

Fans van Ajax praten op social media massaal over de wijze waarop Weghorst reageerde bij zijn wissel. Het gros van de Ajacieden vindt de verontwaardiging bij de aanvaller misplaatst.

“Weghorst kan dat verongelijkte bij de wissel echt beter f*cking thuis laten. Pannenkoek heeft één bal binnengelopen en verder 70 minuten staan falen”, schrijft iemand bijvoorbeeld op X.

Race voor CL-voetbal: resterende programma's van Feyenoord, NEC, Twente en Ajax

Youri Baas Ajax FC Twente

Twente wint in Amsterdam, Ajax ziet CL-ticket uit het zicht verdwijnen

Alex Kroes haalt uit: 'Farioli door mij vertrokken bij Ajax? F*ck you!'

Alex Kroes haalt uit: 'Farioli door mij vertrokken bij Ajax? F*ck you!'

Kicker
148 Reacties
631 Dagen lid
316 Likes
Kicker
De houding van Weghorst tekent de teloorgang bij Ajax. Weghorst denkt dat die de beste speler is binnen de selectie, dan weet je genoeg dat het niveau bij Ajax heel ver gezakt is.

Appeltje
59 Reacties
1.282 Dagen lid
209 Likes
Appeltje
Snap er nog steeds niks van dat ze hem blijven opstellen. En Konadu is een soort Brobbey 2.0 , gaat hem ook niet worden. Waarom niet een Skye Vink of Unuvar?

bassiedieallesbeterweet
Erkende gebruiker! Meer info
127 Reacties
1.287 Dagen lid
433 Likes
bassiedieallesbeterweet
Hou toch eens op met altijd weghorst weg te zetten als en slechte spits. Jullie moeten eens kijken naar de aanvoer naar de spits, die godts die moet eens doen waarvoor hij is aangenomen. Ik heb geturft 39x balverlies waar hij 22x en bal naar en medespeler paast met 1 voorzet waar Wout eindelijk uit scoort. Nul rendement die godts. En dan ga je in de 88 min dolberg brengen waar je gaai eruit haalt, is de enige die in het elftal en voorzet kan geven op en spits waar hij alleen verdedigend wordt gebruikt. Maar echt heel snel die godts verkopen

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
23
7
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

