Ajax-fans zijn compleet klaar met theater van Wout Weghorst

mocht zaterdagavond zeventig minuten blijven staan van Óscar García in de thuiswedstrijd van Ajax tegen FC Twente. Fans van de Amsterdamse club zijn absoluut niet blij met de wijze waarop de spits reageerde bij zijn wissel.

Weghorst kreeg zaterdag in de punt van de aanval het vertrouwen van García. De boomlange aanvaller kwam weinig in het spel voor, maar wist in de eerste helft wel de 1-1 op het scorebord te brengen na voorbereidend werk van Mika Godts.

Artikel gaat verder onder video

Garciá had na zeventig minuten genoeg gezien en haalde Weghorst bij een 1-1 tussenstand naar de kant ten faveure van Don-Angelo Konadu. Weghorst was daar overduidelijk niet van gediend: de Oranje-international keek verbaasd naar de zijkant en leek ‘heh’ te roepen.

Weghorst liep vervolgens met veel misbaar en een ontevreden gezicht naar de kant. Bij het verlaten van het veld gaf hij teammanager Jan Siemerink een hand. Toen hij García tegenkwam hield hij zijn armen demonstratief langs het lichaam. De Ajax-trainer sloeg vervolgens een arm om Weghorst heen, waarna de spits zijn linkerarm nog om diens middel sloeg.

Fans van Ajax praten op social media massaal over de wijze waarop Weghorst reageerde bij zijn wissel. Het gros van de Ajacieden vindt de verontwaardiging bij de aanvaller misplaatst.

“Weghorst kan dat verongelijkte bij de wissel echt beter f*cking thuis laten. Pannenkoek heeft één bal binnengelopen en verder 70 minuten staan falen”, schrijft iemand bijvoorbeeld op X.