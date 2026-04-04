Twente wint in Amsterdam, Ajax ziet CL-ticket uit het zicht verdwijnen

Ajax is ver verwijderd van een rechtstreeks ticket voor de Champions League voor volgend seizoen. In eigen huis gingen de Amsterdammers zaterdagavond met 1-2 ten onder tegen FC Twente, dat daardoor de vierde plaats in de Eredivisie overneemt van de Amsterdammers.

Bij Ajax ontbraken Davy Klaassen, Takehiro Tomiyasu en Kian Fitz-Jim wegens fysieke ongemakken in de selectie. García loste het op door Steven Berghuis naar het middenveld te halen. Op de rechtsbuitenpositie leidde dat tot een toch ietwat verrassende basisplaats voor Oliver Edvardsen. John van den Brom koos bij FC Twente voor de verwachte namen, met onder meer een basisplaats voor de talentvolle Ruud Nijstad (18) in het hart van de verdediging.

FC Twente was in de openingsfase de bovenliggende partij. De Tukkers combineerden veel makkelijker dan Ajax en hielden de bal dan ook veel langer in de ploeg. Het leidde al in de vierde minuut tot een aardige mogelijkheid van spits Sam Lammers, die op aangeven van Sondre Orjasaeter tot een schot kwam dat door Maarten Paes gekeerd werd. Ajax stelde er weinig tegenover, op een laag afstandsschotje van Mika Godts na. In de veertiende minuut stond de ArenA met een mooie sfeeractie stil bij de naamgever van het stadion, Johan Cruijff, die vorige week tien jaar geleden overleed.

Nog geen vijf minuten later lag de 0-1 in het net. Ramiz Zerrouki werd vrijgespeeld buiten de Ajax-zestien, het schot in de korte hoek van de Feyenoord-huurling was Paes te machtig: 0-1. Ajax slaagde er nauwelijks in om een antwoord te formuleren, maar kwam na een dik halfuur spelen toch uit het niets op gelijke hoogte. Aan de treffer ging een vloeiende aanval vooraf. Via Youri Baas en Berghuis belandde de bal op links bij Godts, die een afgemeten lage voorzet op Wout Weghorst afleverde. De spits raakte 'm perfect en liet Lars Unnerstall kansloos, en dus was het maar zo weer gelijk. Het was voor Weghorst zijn eerste Ajax-treffer sinds eind oktober, toen hij met een goal bijdroeg aan de 2-3 uitzege op (ook al) FC Twente. Na de gelijkmaker kwam de wedstrijd wat meer in evenwicht, maar daardoor bleven grote kansen in het restant van de eerste helft aan beide zijden uit.

Ook de start van het tweede bedrijf was voor Twente. Dat had vijf minuten na rust misschien wel moeten resulteren in een nieuwe voorsprong voor de bezoekers, toen Josip Sutalo de bal knullig verspeelde. Lammers leek te kunnen profiteren, maar Baas blokte zijn inzet. De rebound was voor Daan Rots, maar zijn inzet kon door Rosa over het doel worden gewerkt. Even later kregen de bezoekers een vrije trap op een aardige plek na een wat onbeholpen overtreding van de moeizaam spelende Godts, maar die werd door Mats Rots over geschoten.

García besloot tien minuten na rust om Edvardsen naar de kant te halen, waardoor Oscar Gloukh weer eens zijn opwachting mocht maken. Hij ging 'op 10' spelen, waardoor Berghuis weer rechts voorin terechtkwam. Later bracht Ajax ook Don-Angelo Konadu en winteraanwinst Maher Carrizo binnen de lijnen, voor respectievelijk Weghorst en diezelfde Berghuis. Dreigend waren de Amsterdammers af en toe wel, maar Unnerstall werd nauwelijks op de proef gesteld.

Tien minuten voor tijd kwam Twente opnieuw op voorsprong. Lammers gaf de bal op de middenlijn goed mee aan rechtsback Bart van Rooij, die vervolgens hard opstoomde richting het doel. In plaats van afleggen koos Van Rooij voor een schot richting de verre hoek, dat Paes te machtig was: 1-2.

Door de nederlaag wipt FC Twente over Ajax heen naar de vierde plaats in de Eredivisie. Omdat de nummer drie, N.E.C., tegelijkertijd won bij Excelsior lijken de Amsterdammers de tweede plaats in de Eredivisie voorlopig uit het hoofd te moeten zetten.