Twente wint in Amsterdam, Ajax ziet CL-ticket uit het zicht verdwijnen

Ajax is ver verwijderd van een rechtstreeks ticket voor de Champions League voor volgend seizoen. In eigen huis gingen de Amsterdammers zaterdagavond met 1-2 ten onder tegen FC Twente, dat daardoor de vierde plaats in de Eredivisie overneemt van de Amsterdammers.
Bij Ajax ontbraken Davy Klaassen, Takehiro Tomiyasu en Kian Fitz-Jim wegens fysieke ongemakken in de selectie. García loste het op door Steven Berghuis naar het middenveld te halen. Op de rechtsbuitenpositie leidde dat tot een toch ietwat verrassende basisplaats voor Oliver Edvardsen. John van den Brom koos bij FC Twente voor de verwachte namen, met onder meer een basisplaats voor de talentvolle Ruud Nijstad (18) in het hart van de verdediging.
FC Twente was in de openingsfase de bovenliggende partij. De Tukkers combineerden veel makkelijker dan Ajax en hielden de bal dan ook veel langer in de ploeg. Het leidde al in de vierde minuut tot een aardige mogelijkheid van spits Sam Lammers, die op aangeven van Sondre Orjasaeter tot een schot kwam dat door Maarten Paes gekeerd werd. Ajax stelde er weinig tegenover, op een laag afstandsschotje van Mika Godts na. In de veertiende minuut stond de ArenA met een mooie sfeeractie stil bij de naamgever van het stadion, Johan Cruijff, die vorige week tien jaar geleden overleed.
Nog geen vijf minuten later lag de 0-1 in het net. Ramiz Zerrouki werd vrijgespeeld buiten de Ajax-zestien, het schot in de korte hoek van de Feyenoord-huurling was Paes te machtig: 0-1. Ajax slaagde er nauwelijks in om een antwoord te formuleren, maar kwam na een dik halfuur spelen toch uit het niets op gelijke hoogte. Aan de treffer ging een vloeiende aanval vooraf. Via Youri Baas en Berghuis belandde de bal op links bij Godts, die een afgemeten lage voorzet op Wout Weghorst afleverde. De spits raakte 'm perfect en liet Lars Unnerstall kansloos, en dus was het maar zo weer gelijk. Het was voor Weghorst zijn eerste Ajax-treffer sinds eind oktober, toen hij met een goal bijdroeg aan de 2-3 uitzege op (ook al) FC Twente. Na de gelijkmaker kwam de wedstrijd wat meer in evenwicht, maar daardoor bleven grote kansen in het restant van de eerste helft aan beide zijden uit.
Ook de start van het tweede bedrijf was voor Twente. Dat had vijf minuten na rust misschien wel moeten resulteren in een nieuwe voorsprong voor de bezoekers, toen Josip Sutalo de bal knullig verspeelde. Lammers leek te kunnen profiteren, maar Baas blokte zijn inzet. De rebound was voor Daan Rots, maar zijn inzet kon door Rosa over het doel worden gewerkt. Even later kregen de bezoekers een vrije trap op een aardige plek na een wat onbeholpen overtreding van de moeizaam spelende Godts, maar die werd door Mats Rots over geschoten.
García besloot tien minuten na rust om Edvardsen naar de kant te halen, waardoor Oscar Gloukh weer eens zijn opwachting mocht maken. Hij ging 'op 10' spelen, waardoor Berghuis weer rechts voorin terechtkwam. Later bracht Ajax ook Don-Angelo Konadu en winteraanwinst Maher Carrizo binnen de lijnen, voor respectievelijk Weghorst en diezelfde Berghuis. Dreigend waren de Amsterdammers af en toe wel, maar Unnerstall werd nauwelijks op de proef gesteld.
Tien minuten voor tijd kwam Twente opnieuw op voorsprong. Lammers gaf de bal op de middenlijn goed mee aan rechtsback Bart van Rooij, die vervolgens hard opstoomde richting het doel. In plaats van afleggen koos Van Rooij voor een schot richting de verre hoek, dat Paes te machtig was: 1-2.
Door de nederlaag wipt FC Twente over Ajax heen naar de vierde plaats in de Eredivisie. Omdat de nummer drie, N.E.C., tegelijkertijd won bij Excelsior lijken de Amsterdammers de tweede plaats in de Eredivisie voorlopig uit het hoofd te moeten zetten.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
@21 hij dacht zelf na Sparta van wel geloof ik
Ik ben er geweest ik snap nog steeds niet wat ze met Sutalo rosa gaaie nog in de basis. Moeten echt ongelooflijk en onbegrijpelijk wat geeft die iedere keer de wedstrijden weg en dan dat wout Weghorst achter een speler aangaat en denk ik stop anders wordt ik.moe
Ik heb eerder de uitspraak gedaan dat zolang Gaaei in je Ajax selectie zit je nooit kampioen zal worden. Het zegt namelijk alles over de kwaliteit van je selectie. Maar de eerste opdracht van Cruijff deze zomer moet toch echt zijn het vertrek van Sutalo. Het lijkt of je telkens dezelfde beelden ziet als je hem ziet spelen, hij kan er echt helemaal niets van. Als hij moet doordekken dan blijft hij staan, als hij naar de eerste paal moet staat hij bij de tweede paal. Hij heeft geen idee wat hij aan het doen is. Bij het tweede doelpunt blijft hij maar achteruit lopen. Zover dat hij zijn tegenstander zoveel ruimte geeft op een bepaald moment dat hij de hoek voor het uitkiezen heeft. Keer op keer is de verdediging van Ajax zo lek als een mandje door hem. Hij is een van de slechtste Ajax verdedigers in de afgelopen 25 jaar. Het algehele niveau van de Ajax selectie is laag, maar hij is beschamend. Heeft niets met vertrouwen te maken, maar gewoon kwaliteit. Je maakt mij niet wijs dat dit niet te zien was als je hem 3 wedstrijden hebt bekeken als scout.
Ajax na de winterstop in de eredivisie: 14 gespeeld, 19 punten. 4 keer gewonnen, 7 keer gelijk, 3 keer verloren. Doelsaldo 22-21. Champions league? De Conference League halen is al heel wat met deze ploeg. Niet zo gek, wanneer je altijd met tweede keus speelt: geen Jaros, Itakura, Tomiyasu, Zinchenko, Klaasen, Regeer, Dolberg. B-ploeg, B-niveau, B-uitslag.
