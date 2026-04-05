García verklaart keuze voor Konadu boven Dolberg als invaller bij Ajax

Óscar García deelt een compliment uit aan FC Twente. De trainer van Ajax zag zijn ploeg zaterdagavond met 1-2 verliezen van de Enschedeërs, die daardoor de vierde plaats op de ranglijst overnamen.

“Zij toonden aan waarom zij dit jaar het beste team zijn”, stelt García bij ESPN. In een denkbeeldige ranglijst na de winterstop staat Twente inderdaad bovenaan, met 25 punten uit 12 duels. PSV heeft er ook 25, maar heeft een iets minder goed doelsaldo.

“Het was een wedstrijd met ups en downs. Op sommige momenten waren wij beter, maar zij waren veel efficiënter voor het doel”, concludeert de Spaanse interim-trainer. “Er gingen vandaag zo veel makkelijke passes mis. Dit was geen normale wedstrijd voor Ajax. Als je niet nauwkeurig bent in balbezit, wordt het heel moeilijk om een goede wedstrijd te spelen.”

Ook wordt hij gevraagd naar het besluit om niet Kasper Dolberg, maar Don-Angelo Konadu te laten invallen in de 71ste minuut. Konadu was de vervanger van Wout Weghorst. “We wilden frisse benen. We wilden iemand als Konadu die goed druk kan zetten en een bal kan vasthouden. Dat was de reden. We wilden een vergelijkbaar profiel als dat van Wout.”

García weet dat de problemen bij Ajax niet zomaar op te lossen zijn. “De spelers hebben alles gegeven. Maar als ik de derde coach van het seizoen ben, weet je dat er iets mis is. We zullen tot het einde blijven vechten om zo hoog mogelijk te eindigen.”