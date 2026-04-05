García verklaart keuze voor Konadu boven Dolberg als invaller bij Ajax

5 april 2026, 09:15
Don-Angelo Konadu en Wout Weghorst bij Ajax
Foto: © Imago
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Óscar García deelt een compliment uit aan FC Twente. De trainer van Ajax zag zijn ploeg zaterdagavond met 1-2 verliezen van de Enschedeërs, die daardoor de vierde plaats op de ranglijst overnamen.

“Zij toonden aan waarom zij dit jaar het beste team zijn”, stelt García bij ESPN. In een denkbeeldige ranglijst na de winterstop staat Twente inderdaad bovenaan, met 25 punten uit 12 duels. PSV heeft er ook 25, maar heeft een iets minder goed doelsaldo.

“Het was een wedstrijd met ups en downs. Op sommige momenten waren wij beter, maar zij waren veel efficiënter voor het doel”, concludeert de Spaanse interim-trainer. “Er gingen vandaag zo veel makkelijke passes mis. Dit was geen normale wedstrijd voor Ajax. Als je niet nauwkeurig bent in balbezit, wordt het heel moeilijk om een goede wedstrijd te spelen.”

Ook wordt hij gevraagd naar het besluit om niet Kasper Dolberg, maar Don-Angelo Konadu te laten invallen in de 71ste minuut. Konadu was de vervanger van Wout Weghorst. “We wilden frisse benen. We wilden iemand als Konadu die goed druk kan zetten en een bal kan vasthouden. Dat was de reden. We wilden een vergelijkbaar profiel als dat van Wout.”

García weet dat de problemen bij Ajax niet zomaar op te lossen zijn. “De spelers hebben alles gegeven. Maar als ik de derde coach van het seizoen ben, weet je dat er iets mis is. We zullen tot het einde blijven vechten om zo hoog mogelijk te eindigen.”

➡️ Meer over Ajax

Lees ook:
thump top 5

Race voor CL-voetbal: resterende programma's van Feyenoord, NEC, Twente en Ajax

  • Gisteren, 16:25
  • Gisteren, 16:25
  • 7
Youri Baas Ajax FC Twente

Twente wint in Amsterdam, Ajax ziet CL-ticket uit het zicht verdwijnen

  • za 4 april, 22:55
  • 4 apr. 22:55
  • 9
Alex Kroes haalt uit: 'Farioli door mij vertrokken bij Ajax? F*ck you!'

Alex Kroes haalt uit: 'Farioli door mij vertrokken bij Ajax? F*ck you!'

  • vr 3 april, 19:46
  • 3 apr. 19:46
  • 7
Mike
Konadu hetzelfde profiel als WeghorsT?

Mike
Ajax - Twente

Ajax
1 - 2
FC Twente
Gespeeld op 4 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Don-Angelo Konadu

Don-Angelo Konadu
Jong Ajax
Team: Jong Ajax
Leeftijd: 19 jaar (3 mei 2006)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
8
0
2025/2026
Jong Ajax
16
3
2024/2025
Ajax
3
0
2024/2025
Jong Ajax
20
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44

