Oliver Edvardsen begon zaterdagavond verrassend bij Ajax in het thuisduel met FC Twente. Hoofdtrainer Óscar García had een duidelijk strijdplan met de basisplaats van de Noorse vleugelaanvaller, maar dat werd al na achttien minuten voetballen gelogenstraft.

Edvardsen speelde dit seizoen tot dusver slechts achttien wedstrijden voor Ajax. Hij was in de Eredivisie voor het laatst basisspeler op 22 november tegen Excelsior, maar zag zijn naam zaterdagavond plots terug op het wedstrijdformulier. Edvardsen kreeg op de rechtsbuitenpositie de voorkeur boven onder anderen Oscar Gloukh en Rayane Bounida en dat was niet zonder reden.

Volgens analist Pieter Zwart van Voetbal International moest Edvardsen de aanvalsdrift van FC Twente-linksback Mats Rots gaan beteugelen. “Het idee bij Ajax zal zijn dat Oliver Edvardsen achter de aanvallend uitstekende Mats Rots aan moet gaan lopen. Niet de eerste Ajax-trainer die dat verzint dit seizoen”, schreef Zwart vlak voor de aftrap op X.

Zwart stipte echter ook meteen een potentieel probleem aan: “Probleem is elke keer hetzelfde geweest: soms heb je de bal. Dan lopen Gaaei en Edvardsen elkaar in de weg.”

De basisplaats van Edvardsen was voor veel Ajax-fans een grote verrassing. García beschikt met onder anderen Gloukh en Bounida immers over creatievere spelers. De Spaanse oefenmeester besloot de aanvalsdrift van Rots op de linksbackpositie van FC Twente echter te beantwoorden met de tactisch gedisciplineerde(re) Edvardsen.

Het strijdplan van García werd echter al in de achttiende minuut van de wedstrijd gelogenstraft. FC Twente had balbezit in de zestien via Lars Unnerstall. De doelman werd onder druk gezet door Wout Weghorst, waarna een pass opzij volgde op centrale verdediger Ruud Nijstad.

Edvardsen jaagde vervolgens door op Nijstad, waarna er de jonge verdediger van FC Twente met een simpele pass Rots aan het werk zetten aan de linerkant van het veld. De linksback stak vervolgens met de bal aan de voet het hele veld over. Weghorst achtervolgde Rots nog wel, maar kom hem niet achterhalen en uiteindelijk werd Rots geen strobreed in de weg gelegd.

Wat volgde was een pass van Rots opzij naar Sondre Orjasaeter. Die legde het leder vervolgens terug op Ramiz Zerrouki, waarna die vanaf een meter of zestien fraai de korte hoek vond: 0-1.

