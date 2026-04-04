Het Algemeen Dagblad heeft alle aankopen van Ajax sinds het vertrek van Marc Overmars begin 2022 onder de loep genomen. De krant concludeert dat van alle veertig aankopen die de afgelopen jaren werden gedaan, alleen een voltreffer was. Opmerkelijk is dat de Engelsman werd gehaald door Kelvin de Lang, die de functie van technisch directeur slechts tijdelijk invulde.

Na het vertrek van Overmars als technisch directeur werd de functie achtereenvolgens ingevuld door eerst het duo Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra, daarna Sven Mislintat en vervolgens Alex Kroes. In januari 2024 nam hoofdscout De Lang de honneurs waar, tussen de periodes van Mislintat en Kroes door. De verschillende directeuren haalden bij elkaar liefst veertig spelers naar de Johan Cruijff ArenA.

Artikel gaat verder onder video

“Toeval of niet, al die directeuren schoten niet één keer in de roos”, schrijft clubwatcher Johan Inan, die daarmee doelt op de bestuurders met een vaste aanstelling. “De enige voltreffer die Ajax noteerde, was Jordan Henderson. Het Liverpool-icoon was nota bene gestrikt door tijdelijke TD Kelvin de Lang.”

Volgens Inan valt er zeker een argument te maken dat Davy Klaassen in de buurt komt van een ‘groen kleurtje’ op de lijst met voltreffers. “Maar dan nog: het was trainer Francesco Farioli die aandrong op een contract voor de routinier.” De krant vraagt zich af wat de rol van de scouting hierin is. “Die werd bij de ene speler meer geraadpleegd dan bij de ander”, geeft Inan vervolgens antwoord op zijn eigen vraag. “De synergie ontbreekt daar al langer. Huntelaar en Hamstra lieten zich flankeren door de zaakwaarnemer van Alfred Schreuder en Dusan Tadic. Sven Mislintat raadpleegde vertrouweling Uli Schier graag. Jordi Cruijff zweert nu bij de Spaanse scout Joël Lara.”