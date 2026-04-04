Parool zet vraagtekens bij cv Cruijff: ‘Niet vanzelfsprekend indrukwekkend genoeg’

4 april 2026, 09:46
Jordi Cruijff
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Het cv van Jordi Cruijff voldoet normaal gesproken niet aan de vereisten om ‘Ajax weer Ajax’ te maken, zo stelt Het Parool. De krant schrijft dat de technisch directeur vooral om zijn achternaam is aangetrokken.

Na het vertrek van Alex Kroes als technisch directeur van Ajax, werd Cruijff aangetrokken als zijn opvolger. De zoon van clubicoon Johan Cruijff heeft de taak op zich genomen om de Amsterdammers weer terug te krijgen aan de top. Het Parool vraagt zich echter af of zijn cv hier wel voldoende voor is en noemt de drie randvoorwaarden op waaraan de bestuurder volgens algemeen directeur Menno Geelen aan voldeed: “Hij heeft internationale ervaring, hij kan omgaan met de dynamiek die er speelt bij een club als Ajax en ‘hij spreekt en snapt de taal van spelers en trainers, en dat heb ik niet’, aldus Geelen.”

Als hij geen Cruijff had geheten, zou hij waarschijnlijk geen technisch directeur van Ajax zijn geworden, zo stelt de krant. “Zonder zijn achternaam is Jordi’s cv niet vanzelfsprekend indrukwekkend genoeg om ‘van Ajax weer Ajax’ te maken”, klinkt het. “Met Cruijff kun je vanzelfsprekend goede sier maken bij de achterban, maar zijn de drie landskampioenschappen in Israël, de kwalificatie voor de Europa League bij Larnaca en zijn enige transferklapper van Eran Zahavi overtuigend genoeg om Cruijff de bestbetaalde directeur van Ajax te maken?”, vraagt Het Parool.

De krant stelt dat Ajax in het recente verleden criteria hanteerde tijdens een zoektocht naar een technisch directeur die ‘rationeler klinken’ dan de eisen die Geelen opnoemde. “Wat is het trackrecord van een technisch directeur bij het aan- en verkoopbeleid? En hoe zit het met het laten doorstromen van jeugdspelers?”, worden enkele voorbeelden aangedragen. Het Parool geeft aan dat het ‘vaststaat’ dat Cruijff amper ervaring heeft met het aantrekken van spelers uit het segment waar Ajax naar op zoek is. “De spelers die Barcelona kon aantrekken, zijn voor Ajax te duur. En de spelers voor Maccabi en Larnaca zijn voor Ajax niet goed genoeg.”

Eerst verkopen

Voordat Cruijff spelers kan aantrekken, zal hij naar alle waarschijnlijkheid eerst moeten verkopen. “Owen Wijndal, Chuba Akpom en Anton Gaaei, bijvoorbeeld, zijn niet goed genoeg voor het niveau dat Ajax nastreeft, maar ze hebben wel lucratieve contracten. Saneren lijkt in Amsterdam een voorwaarde voor fundamentele versterking.”

Toch heeft Cruijff wel een voordeel ten opzichte van de technisch directeuren die de afgelopen jaren in Amsterdam werkten: “Hij trekt zich bij niemand van Ajax ene mallemoer aan. Hij vaart volledig zijn eigen koers en leunt louter op zijn eigen netwerk, zoals bleek bij de aanstelling van trainer Óscar García.”

The all blacks
Niet altijd uitgaan van het negatieve. Je kunt pas oordelen na een seizoen.

Steeds gezegd NIET DOEN te licht geen goed CV teert op naam van pa en nu blijkt alleen spaans

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44

