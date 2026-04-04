Alex Kroes wenst Jordi Cruijff het beste als technisch directeur van Ajax. Per 1 februari maakte Kroes plaats voor Cruijff, die volgens Kroes tijd verdient om zijn stempel te drukken. Kroes hoopt dan ook dat Cruijff niet te snel wordt afgeschreven of bekritiseerd.
In een interview op het YouTube-kanaal Kale & Kokkie krijgt Kroes de vraag wat hij zijn opvolger wil meegeven. “Ik heb Jordi alles meegegeven wat ik heb moeten meegeven. Wat ik net zei: ik heb heel goed contact met Jordi. Ik hoop dat andere mensen deze man zijn ding laten doen, geef hem de tijd.”
Kroes hoopt dat de fans en media realistische verwachtingen hebben. “Ga nou niet verwachten dat het volgende week helemaal gerepareerd is. En als er een keer een speler is die niet direct functioneert, zeg dan niet: die Jordi kan er ook niks van.”
“Creëer een stukje rust en geef die man de tijd om zijn ding te doen”, herhaalt Kroes zijn wens. “Niet alleen hij. Jordi is dan het gezicht en het uithangbord. Er zitten allerlei mensen rondom Jordi die met hem de volgende stap weer moeten maken. Helaas zijn er zoveel mensen die geld verdienen aan de onrust bij Ajax. Dat is een lastig gevecht en komt de club niet ten goede.”
De man heeft 100% gelijk, er is een continue rivier aan negatieve koppen bij persberichten over Ajax op vele media die daar bakken met geld mee verdienen. Negatieve koppen worden sneller aangeklikt, dan komen er advertenties bij en wordt geld verdiend. FCUpdate doet het nu een paar jaar zo, ESPN, de Telegraaf, VI Inside, etc. Ajax wordt zo door de media kapotgemaakt: niemand krijgt tijd om iets op te bouwen, na 2 maanden komt er weer een nieuwe verlosser met een ander beleid, geen speler weet meer wat de bedoeling is en iedereen speelt ver onder zijn niveau. Hoeveel "miskopen" volgens de talkshows zijn niet opgebloeid bij hun volgende club, waar wel rust en continuïteit zijn? De weg uit het moeras vraagt rust, een lange termijndoel en aandacht voor de fysieke gezondheid van spelers om te zorgen dat je vaker met je beste spelers speelt. Farioli zei het vorig seizoen al. En neem de pers niet serieus.
