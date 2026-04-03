Alex Kroes merkt dat er veel ‘onwaarheden’ worden verspreid over Ajax. De voormalig technisch directeur erkent dat ‘niet alles perfect gaat’, maar vindt de afspiegeling van zaken soms onjuist. Daarbij wijst hij naar de kritiek op spelersbegeleiding en het verhaal dat hij spelers via WhatsApp vertelt zou hebben dat ze geen deel meer uitmaakten van de A-selectie.

In een interview op het YouTube-kanaal Kale & Kokkie wordt Kroes gevraagd naar de begeleiding van spelers, in het bijzonder van Raúl Moro. “Ik zeg niet dat alles perfect is, maar het wordt vaak heel zwart-wit en negatief neergezet, alsof Ajax daar niets aan doet. Dat is niet zo. Alleen: gaat dit altijd perfect? Nee, zeker niet. In het geval van Raúl Moro: die jongen sprak de taal onvoldoende. Dan heb ik het over de Engelse taal. Wij hebben binnen de club iemand die spelers probeert talen bij te brengen. Alleen kregen we onvoldoende grip op hem om de taal goed op te pakken of snel genoeg te leren.”

“Ook als het gaat om huisvesting: bepaalde wensen, bepaalde ideeën. ‘Ik zie hier een poster van de grachten, ik wil graag in een grachtenpand wonen.’ Dat is niet altijd realiseerbaar, weet je”, zegt Kroes. “Ik denk dat er op al die vlakken intern echt meer dan voldoende hard gewerkt wordt om alles goed te organiseren.” Moro verkaste in januari voor 5,5 miljoen euro naar Osasuna, een bedrag dat via realiseerbare bonussen nog kan oplopen tot 8 miljoen.

“Het gaat zeker niet perfect. Het kan altijd beter, absoluut”, erkent Kroes, die in februari werd afgelost door Jordi Cruijff. “In de afgelopen periode zijn er stappen gezet om dat te verbeteren. Er is een speciale afdeling opgetuigd, er is iemand aangesteld die zich ermee bezighoudt. De negatieve manier waarop het wordt weggezet, creëert onrust. Ook bij de mensen die daar uren en tijd in steken. Die denken echt: waar komt dit nou weer vandaan?”

Ze gaan dan zelfs nadenken of die berichtgeving bij Ajax zelf vandaan komt, zegt Kroes. “Dan ga je weer denken: wat staat hier nou eigenlijk? Dat zorgt voor onrust, een hoop onrust. Zeker niet alles gaat perfect, maar helaas worden er ook veel onwaarheden verspreid.”

Alex Kroes over 'appgroep'

“Een mooi voorbeeld — althans, niet mooi — is een situatie die over mij ging en de manier waarop ik daarin werd neergezet. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen zouden acht spelers in kleedkamer 2 of kleedkamer 3 zijn geplaatst, hoe je het ook wilt noemen. Van die acht spelers heb ik er zeven persoonlijk gesproken. Met één speler heb ik dat niet gedaan; dat contact is uiteindelijk telefonisch verlopen”, blikt Kroes terug.

"Vervolgens wordt er gezegd dat Kroes een appgroep heeft aangemaakt en dat ik daarin tegen die spelers zou hebben gezegd dat ze niet meer welkom waren. Dan wordt er een beeld geschetst waarvan ik denk: hoezo? Waarom moet dat op deze manier worden gebracht? Dat is voor niemand nodig, het is gewoon onnodig. En dit is slechts één voorbeeld, want er zijn er veel meer.”