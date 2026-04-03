Alex Kroes haalt uit: 'Farioli door mij vertrokken bij Ajax? F*ck you!'

3 april 2026, 19:46
Alex Kroes haalt uit: 'Farioli door mij vertrokken bij Ajax? F*ck you!'
Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Alex Kroes vindt dat Francesco Farioli in Nederland ‘onheus’ is bejegend. De voormalig technisch directeur blikt in een interview met het YouTube-kanaal Kale & Kokkie terug op het afgelopen seizoen onder Farioli en het besluit om de samenwerking te beëindigen, ondanks het behalen van een verdienstelijke tweede plaats.

“Het seizoen Farioli wordt nu afgedaan als geweldig”, blikt Kroes terug. “Ik zeg dit zonder enige negativiteit richting Francesco, want ik heb nog steeds een hele goede relatie met hem. Ik heb hem van het weekend nog uitgebreid gesproken en ik ga binnenkort naar Porto. Op dat vlak is er nul issue. Ik vind het ook weleens irritant dat er vanuit bepaalde hoeken werd gesuggereerd dat hij en ik ruzie hadden of dat het door mij komt dat hij niet meer bij Ajax zit. Nou, f*ck you. Dat is echt niet zo.”

Wel merkt Kroes dat de behandeling van de buitenwereld niet altijd chic was. “Een buitenlandse trainer wordt in Nederland eigenlijk continu onheus bejegend. Gedurende het seizoen is er heel veel kritiek geweest op zijn speelstijl. Dat was van binnenuit en van buiten, allerlei stromingen. Ik merkte dat hij daar ook niet ongevoelig voor was. Het was een foute aanname van mij, maar ik dacht: een buitenlandse staf krijgt niet mee wat er allemaal rondom hen gebeurt.”

Farioli had echter een ‘eigen mediaman’ in dienst en liet alles vertalen wat in Nederland werd gezegd. “Hij kreeg precies te zien wat er was gezegd.” Kroes vond dat niet verstandig. “Ik zei: Francesco, doe dat niet. Je krijgt daar stress van en het gaat helemaal niet helpen. Hij vond het belangrijk om op de hoogte te zijn. Hij voelde zich daardoor ook weleens unfair behandeld en ik denk ook terecht.”

Farioli: 'Dit gaat me niet nog eens lukken'

Uiteindelijk vertrok Farioli. Hij maakte een inschatting van hoe een eventueel tweede seizoen zou verlopen. “Hij trok het lijntje door en zei: we hebben in het eerste jaar zoveel procent geld bespaard. We hebben verkocht, maar konden weinig aankopen. Volgend jaar nemen de verwachtingen en druk toe, maar financieel moeten we weer een Houdini-act uithalen, omdat het salaris van een x-aantal spelers automatisch omhoogging, omdat we Champions League gingen spelen.”

De optelsom was duidelijk voor Farioli. “Hij zei: ik ben bang dat jij mij in oktober of november moet gaan ontslaan. Dit jaar is het me gelukt om er alles uit te persen, maar mijn sterkhouders zullen mogelijk vertrekken. Denk aan Brobbey en Taylor. In hoeverre gaan we dit echt goed kunnen aanvullen met goede spelers die kunnen brengen wat zij nu brengen?'”

“Ik denk dat hij op een aantal vlakken gewoon een realistische kijk had op de wereld en toekomst, ook van Ajax”, geeft Kroes aan. “Daarbij kwamen nog de protocollen, procedures en processen, waar hij ook mee te maken had, en toen was het op een gegeven moment een optelsom. Hij dacht: dit gaat hem voor mij niet worden. Wat ik nu heb gepresteerd, gaat me niet nog een jaar lukken.”

Wat voor processen zaten Farioli dan in de weg? “Er worden gekscherend dingen gezegd over bijvoorbeeld de kok. De waarheid is ook dat Francesco dacht dat dat twee vingerknipjes waren. Hij heeft in landen gewerkt waar dat makkelijker ging, zoals Turkije. In de praktijk van Nederland en de wetgeving is iemand vervangen niet zo eenvoudig. Daarnaast zaten we in een bezuinigingsronde, waarbij vijftig man werd ontslagen. Dat soort beslissingen moesten we nemen. Hij vond dat het niet altijd snel genoeg ging, wat ik ook begrijp. Wij stelden iemand aan, maar die had dan nog twee maanden opzegtermijn. 'Kan hij dan niet eerder komen?', wilde Farioli weten. Nee, dat kan niet. Het moeilijke is dat het voor hem een soort van onverklaarbaar was.”

Ajax was dit seizoen kampioen geworden met Farioli als trainer. Alex Kroes is waarschijnlijk beter in aandelen.

@21 Zo dacht ik er ook wel over!!

Alex Kroes probeert gewoon zijn straatje schoon te vegen hij heeft in alles samen met beuker gefaald in alles

Fc update pas even de hoofdtitel want dit is misleidend

@Klantenservice feedback heb ik al gedaan. Ik heb de ervaring gedeeld en mee gedaan met het onderzoek. Ik was nu hier en dacht typ het meteen hier zodat jullie meteen zien waar het over gaat

@Henk Postulart als je feedback hebt over een artikel, bijvoorbeeld over de kop, dan kun je dit mailen naar info@ fcupdate.nl . Een berichtje in de reacties is niet de juiste weg.

@Henk Postulart fijn dat je hebt meegedaan aan het onderzoek, bedankt! Toch wil ik je verzoeken om via de mail contact op te nemen als je bijvoorbeeld vindt dat de inhoud van een artikel of je de nieuwskop van een artikel niet oké is. Je kunt in de mail een link naar het artikel zetten. Op deze manier komt het bij de juiste personen terecht. Via de reacties is dat niet altijd het geval. Daarnaast zijn de reacties bedoeld om met elkaar inhoudelijk over het onderwerp van het artikel te praten. Fijne dag verder!

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44

