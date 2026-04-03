Thomas van den Belt is op zijn hoede voor Ajax: 'Er zit iets meer in bij ze'

3 april 2026, 16:30   Bijgewerkt: 16:47
Thomas van den Belt
Foto: © Imago/realtimes
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Thomas van den Belt weet wat hem en FC Twente zaterdag te wachten staat in de Johan Cruijff ArenA. De middenvelder van de Tukkers rekent op een mooie, maar pittige clash tegen Ajax. "Onze rechtsback krijgt een mooie uitdaging", vertelt hij in gesprek met FCUpdate.

Het belang van de kraker is direct af te lezen aan de ranglijst. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt momenteel slechts één punt in het voordeel van de Amsterdammers. "Ajax zal volle bak moeten gaan voor de Champions League, terwijl wij Europees voetbal willen halen. Het zijn dus twee teams die nog voor veel te spelen hebben", beseft Van den Belt.

Veranderingen bij Ajax

Bij de tegenstander waait er een nieuwe wind na het ontslag van Fred Grim. Hoewel zijn Spaanse vervanger Óscar García pas net aan het roer staat, ziet Van den Belt wel degelijk aanpassingen in het Amsterdamse spel. "Ajax is de laatste weken met de nieuwe trainer iets anders gaan spelen. Er zit iets meer in, denk ik. Elke trainer heeft zijn eigen accenten, dus het zal bij Ajax wel wat anders gaan dan voorheen."

Hoewel het veldspel van FC Twente dit seizoen stabieler oogt dan dat van de tegenstander van zaterdagavond, is Van den Belt op zijn hoede voor Ajax. Hij ziet bij de nummer vier van de ranglijst spelers op het veld staan die een wedstrijd in hun eentje kunnen beslissen. "Ajax heeft een paar hele goede spelers, maar wij ook. Wij zijn altijd een écht team en kunnen op elkaar rekenen in veel situaties, maar ik denk dat de bepalende spelers bij Ajax nog veel belangrijker zijn."

Uitblinkende Mika Godts

De middenvelder wijst daarbij specifiek naar één man: "Als ik zie hoe veel goals Mika Godts heeft gemaakt, dan is hij de MVP (Most Valuable Player, red.) in de Eredivisie op dit moment. Hij is heel belangrijk voor ze. Dat wordt een mooie uitdaging voor onze rechtsback, maar dat is gelukkig ook een hele goede speler", doelt hij op Bart van Rooij.

Net als Van Rooij is ook Van den Belt dit seizoen een vaste waarde in Enschede, maar de 24-jarige middenvelder blijft zelfkritisch. Hij vindt dat hij nog bepalender moet worden in de vijandelijke zestien: "Ik had qua goals en assists bepalender kunnen zijn. Ik heb in de competitie drie goals, in de beker één goal. Dat vind ik te weinig. Daar baal ik wel van, dus ik denk dat dit nog het grootste verbeterpunt is voor mij."

Tijmen Gerritsen is sinds 2020 actief bij FCUpdate, waar hij begon als livereporter en inmiddels werkt als content creator/redacteur. Wekelijks schrijft hij nieuwsberichten, achtergrondverhalen, analyses en columns, met een sterke focus op het Nederlandse voetbal. Tijmen volgt zowel de topclubs als clubs uit de Keuken Kampioen Divisie en bezoekt regelmatig wedstrijden en persmomenten. Naast zijn werk studeert hij Journalistiek aan de Hogeschool Windesheim, waar hij zijn journalistieke vaardigheden verder ontwikkelt.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Ik denk dat er slechts één doelpunt gemaakt wordt, hopelijk voor Ajax. Het zal zeker spannend worden!!

Ajax - Twente

Ajax
1 - 2
FC Twente
Gespeeld op 4 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Thomas van den Belt

Thomas van den Belt
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 24 jaar (18 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Wed.
Dlp.
2025/2026
Twente
28
3
2024/2025
Castellón
39
6
2024/2025
Feyenoord
-
-
2023/2024
Feyenoord
9
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45

