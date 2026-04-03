Volgens Mike Verweij is het niet ondenkbaar dat komende zomer vertrekt bij Ajax, zo stelt hij bij Kick-off van De Telegraaf. Er bestaat een kans dat Jordi Cruijff op zoek gaat naar nieuwe aanvallers, waar de Deen dan mogelijk de dupe van wordt.

Afgelopen weken ging het vooral over het naderende vertrek van Wout Weghorst, die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een transfer naar FC Twente. Een vertrek van Dolberg valt momenteel óók niet uit te sluiten, wat een verrassende wending zou zijn in de Amsterdamse aanvalslinie. De Deense aanvaller keerde pas in september vorig jaar terug in de Johan Cruijff ArenA. Ajax nam de spits destijds na moeizame onderhandelingen voor een bedrag van tien miljoen euro over van RSC Anderlecht.

Ondanks deze forse investering is een snelle aftocht een denkbaar scenario. Clubwatcher Mike Verweij stelt dat een verkoop tot de mogelijkheden behoort. "Of ze met Dolberg doorgaan? Dat weet ik ook niet. Misschien dat ze hem ook wel willen verkopen", vertelt de journalist in de podcast Kick-off.

Een vertrek zou opvallend zijn, aangezien de 28-jarige aanvalsleider bij zijn terugkeer een contract voor vier seizoenen tekende, waardoor hij nog tot medio 2029 vastligt in de hoofdstad. In het huidige seizoen kwam Dolberg tot dusverre tot vijf doelpunten en drie assists in 23 officiële wedstrijden.

Grote schoonmaak bij Ajax

Voor Weghorst lijkt het inmiddels wel vast te staan dat hij na dit seizoen vertrekt. De 33-jarige routinier beschikt over een aflopend contract dat eind juni eindigt en komt niet in aanmerking voor een verlenging. Hoewel iedereen intern te spreken is over zijn werkhouding, is hij inmiddels gedegradeerd tot tweede keuze achter Dolberg. Verweij meldt dat er een goede kans is dat Weghorst zijn carrière vervolgt bij FC Twente.

"Ik denk dat Weghorst op weg kan zijn naar FC Twente, als FC Twente hem wil hebben. Ten Hag zal gecharmeerd van hem zijn; hij kent hem goed. Er is een goede kans dat Weghorst naar Twente gaat", stelt de Ajax-volger.

Zoektocht naar ander type spits

Door de wisselvalligheid van Dolberg en het aanstaande vertrek van Weghorst wilt Ajax de aanvalslinie voor komend seizoen volledig herstructureren. Cruijff kiest hiermee voor een aanzienlijk andere koers dan zijn voorganger Alex Kroes. "Het zal een oudere, ervaren spits zijn met een jongere jongen erachter. Ik denk dat ze alle posities weer dubbel bezet willen hebben en dat ze echt ervaring gaan halen", stelt Verweij.