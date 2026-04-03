Verweij: Kasper Dolberg mogelijk alweer weg bij Ajax

3 april 2026, 18:16
Kasper Dolberg
3 reacties
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Volgens Mike Verweij is het niet ondenkbaar dat Kasper Dolberg komende zomer vertrekt bij Ajax, zo stelt hij bij Kick-off van De Telegraaf. Er bestaat een kans dat Jordi Cruijff op zoek gaat naar nieuwe aanvallers, waar de Deen dan mogelijk de dupe van wordt. 

Afgelopen weken ging het vooral over het naderende vertrek van Wout Weghorst, die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een transfer naar FC Twente. Een vertrek van Dolberg valt momenteel óók niet uit te sluiten, wat een verrassende wending zou zijn in de Amsterdamse aanvalslinie. De Deense aanvaller keerde pas in september vorig jaar terug in de Johan Cruijff ArenA. Ajax nam de spits destijds na moeizame onderhandelingen voor een bedrag van tien miljoen euro over van RSC Anderlecht.

Ondanks deze forse investering is een snelle aftocht een denkbaar scenario. Clubwatcher Mike Verweij stelt dat een verkoop tot de mogelijkheden behoort. "Of ze met Dolberg doorgaan? Dat weet ik ook niet. Misschien dat ze hem ook wel willen verkopen", vertelt de journalist in de podcast Kick-off.

Een vertrek zou opvallend zijn, aangezien de 28-jarige aanvalsleider bij zijn terugkeer een contract voor vier seizoenen tekende, waardoor hij nog tot medio 2029 vastligt in de hoofdstad. In het huidige seizoen kwam Dolberg tot dusverre tot vijf doelpunten en drie assists in 23 officiële wedstrijden.

Grote schoonmaak bij Ajax

Voor Weghorst lijkt het inmiddels wel vast te staan dat hij na dit seizoen vertrekt. De 33-jarige routinier beschikt over een aflopend contract dat eind juni eindigt en komt niet in aanmerking voor een verlenging. Hoewel iedereen intern te spreken is over zijn werkhouding, is hij inmiddels gedegradeerd tot tweede keuze achter Dolberg. Verweij meldt dat er een goede kans is dat Weghorst zijn carrière vervolgt bij FC Twente. 

"Ik denk dat Weghorst op weg kan zijn naar FC Twente, als FC Twente hem wil hebben. Ten Hag zal gecharmeerd van hem zijn; hij kent hem goed. Er is een goede kans dat Weghorst naar Twente gaat", stelt de Ajax-volger.

Zoektocht naar ander type spits

Door de wisselvalligheid van Dolberg en het aanstaande vertrek van Weghorst wilt Ajax de aanvalslinie voor komend seizoen volledig herstructureren. Cruijff kiest hiermee voor een aanzienlijk andere koers dan zijn voorganger Alex Kroes. "Het zal een oudere, ervaren spits zijn met een jongere jongen erachter. Ik denk dat ze alle posities weer dubbel bezet willen hebben en dat ze echt ervaring gaan halen", stelt Verweij. 

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Gisteren, 16:25
  • 4 apr. 22:55
Alex Kroes haalt uit: 'Farioli door mij vertrokken bij Ajax? F*ck you!'

  • 3 apr. 19:46
3 reacties
Jopie14
Teveel als en had verhalen van Verweij.

Allback
Voldoet natuurlijk niet en dat was ook al zo verwacht op basis van zijn CV. Je gaat hier echter natuurlijk nooit je investering van 10 miljoen uit terug zien.

Just Me
Miskoop 100% , de zoveelste paniek aankoop .

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
223 Reacties
61 Dagen lid
248 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Teveel als en had verhalen van Verweij.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
1.100 Reacties
1.287 Dagen lid
5.667 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Voldoet natuurlijk niet en dat was ook al zo verwacht op basis van zijn CV. Je gaat hier echter natuurlijk nooit je investering van 10 miljoen uit terug zien.

Just Me
62 Reacties
19 Dagen lid
29 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Miskoop 100% , de zoveelste paniek aankoop .

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 28 jaar (6 okt. 1997)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
19
3
2025/2026
Anderlecht
3
1
2024/2025
Anderlecht
31
18
2023/2024
Anderlecht
39
15

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44

