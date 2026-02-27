Live voetbal

Dolberg moet vrezen voor plek bij Denemarken

Ajax-spits Kasper Dolberg
Foto: © Imago
Silven Potters
27 februari 2026, 06:25   Bijgewerkt: 26 februari 2026, 13:03

Kasper Dolberg, de 28‑jarige spits van Ajax, ziet zijn positie in de Deense nationale ploeg mogelijk onder druk staan. Bondscoach Brian Riemer liet bij Viaplay weten dat Bodø/Glimt‑spits Kasper Høgh dit seizoen indruk maakt met sterke optredens, onder andere tegen grote clubs in de Champions League. Volgens Riemer is Høgh van zo’n hoog niveau dat het serieus genomen moet worden.

“Hij heeft gepresteerd tegen grote clubs als Manchester City, Atlético Madrid en Internazionale. Hij is van zo’n hoog niveau dat het serieus genomen moet worden.”, aldus Riemer.

Riemer voegde eraan toe dat Høgh een goede kans maakt om geselecteerd te worden voor het tweeluik tegen Noord‑Macedonië in maart. Of dit ten koste gaat van Dolberg, is nog onduidelijk. De aanvaller miste de laatste vier interlands van Denemarken door blessureproblemen en speelde zijn laatste wedstrijd voor het nationale team in september.

Vorm en statistieken bij Ajax

Bij Ajax blijft Dolberg dit seizoen een belangrijke speler, maar hij moet zich bewijzen om zijn concurrentiepositie te behouden. In de Eredivisie speelde hij tot nu toe veertien wedstrijden, waarin hij drie doelpunten maakte en twee assists gaf. In totaal schoot hij 23 keer, waarvan 10 pogingen op doel. Zijn laatste doelpunt in de competitie dateert van zeventien januari, en hij miste onlangs een open training van Ajax vanwege een blessure die hij opliep tegen NEC.

Ervaring en carrière

Dolberg heeft in zijn loopbaan al veel ervaring opgedaan bij clubs als Nice, Sevilla en TSG Hoffenheim. Zijn terugkeer bij Ajax in 2025 markeerde opnieuw een sleutelrol voor de Amsterdamse club, waar hij dit seizoen zijn waarde laat zien. Hoewel Høgh een serieuze concurrent is geworden, weet Dolberg hoe hij onder druk moet presteren en kan hij met zijn ervaring proberen zijn plek in de nationale ploeg veilig te stellen.

De komende maanden zullen duidelijk maken of Dolberg zich weet te herpakken en zijn positie in het nationale team kan behouden, terwijl Høgh mogelijk de concurrentie verder opvoert. Zijn prestaties bij Ajax en ervaring in het buitenland zullen daarbij cruciaal zijn.

Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 28 jaar (6 okt. 1997)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
14
3
2025/2026
Anderlecht
3
1
2024/2025
Anderlecht
31
18
2023/2024
Anderlecht
39
15

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
24
41
62
2
Feyenoord
24
22
48
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
AZ
24
4
39

Complete Stand

