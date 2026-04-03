Live voetbal

Mike Verweij: ‘Als Shane Kluivert niet speelt bij Barça, is Ajax logische stap’

3 april 2026, 17:05
Shane Kluivert in de Johan Cruijff Arena van Ajax
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Mike Verweij denkt dat er aankomende zomer meerdere spelers van FC Barcelona naar Ajax komen, zo laat hij vrijdagmiddag weten in de podcastuitzending van Kick-off. Eén van hen zou Shane Kluivert kunnen zijn, die volgens de journalist van De Telegraaf mogelijk dit seizoen nog debuteert in de hoofdmacht van de Catalanen.

De Ajax-volger van de ochtendkrant weet dat Jordi Cruijff, de technisch directeur van Ajax, een enorm netwerk heeft in Barcelona, mede dankzij zijn legendarische vader Johan. “Als je ook bij die première van de documentaire (CRUIJFF) ziet dat Joan Laporta aanwezig is…”, begint Verweij.

Artikel gaat verder onder video

Hij verwacht de nodige Spaanse nieuwelingen in het aankomende seizoen bij de Amsterdammers. “Je kan er echt vergif op innemen dat er één, twee of misschien zelfs drie huurspelers vanuit Barcelona gaan komen. Die contacten heeft Jordi. Dát is het voordeel van zo’n naam op zo’n positie neer te zetten: er gaan heel veel deuren open.”

Verweij ziet kansen voor Shane Kluivert bij Ajax

Verweij richt zich vervolgens tot Shane Kluivert (18), die eerder deze week zijn contract verlengde bij FC Barcelona tot medio 2028. “Die zal eerst voor zijn kansen gaan bij Barcelona, maar komt hij dit jaar niet aan spelen toe, is Ajax best een logische stap. Je hebt toen gezien bij Xavi Simons hoé goed zoiets kan uitpakken”, aldus de journalist.

Van Kluivert, de jongste zoon van Patrick Kluivert, wordt het nodige verwacht in de toekomst. “Ik heb hem bij Oranje Onder 19 gezien, dat is écht wel een heel goede speler. Ik verwacht dat hij komend jaar zijn eerste minuten in Barça 1 zou kunnen maken.”

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

vleermuis
593 Reacties
1.287 Dagen lid
1.587 Likes
vleermuis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

alle kinderen van patrick kluivert zijn uitmuntende profs maar ergens heeft patrick kluivert op zn 18de de winnede treffer gemaakt in de finale..en dat overtreffen die jongen op een of andere manier niet..toch is shane kluivert waarschijnlijk goed genoeg voor barca...die champions league beker omhoog houden sjah ik weet niet of hem of justin kluivert dat nog gaat lukken

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws