Mike Verweij denkt dat er aankomende zomer meerdere spelers van FC Barcelona naar Ajax komen, zo laat hij vrijdagmiddag weten in de podcastuitzending van Kick-off. Eén van hen zou Shane Kluivert kunnen zijn, die volgens de journalist van De Telegraaf mogelijk dit seizoen nog debuteert in de hoofdmacht van de Catalanen.
De Ajax-volger van de ochtendkrant weet dat Jordi Cruijff, de technisch directeur van Ajax, een enorm netwerk heeft in Barcelona, mede dankzij zijn legendarische vader Johan. “Als je ook bij die première van de documentaire (CRUIJFF) ziet dat Joan Laporta aanwezig is…”, begint Verweij.
Hij verwacht de nodige Spaanse nieuwelingen in het aankomende seizoen bij de Amsterdammers. “Je kan er echt vergif op innemen dat er één, twee of misschien zelfs drie huurspelers vanuit Barcelona gaan komen. Die contacten heeft Jordi. Dát is het voordeel van zo’n naam op zo’n positie neer te zetten: er gaan heel veel deuren open.”
Verweij richt zich vervolgens tot Shane Kluivert (18), die eerder deze week zijn contract verlengde bij FC Barcelona tot medio 2028. “Die zal eerst voor zijn kansen gaan bij Barcelona, maar komt hij dit jaar niet aan spelen toe, is Ajax best een logische stap. Je hebt toen gezien bij Xavi Simons hoé goed zoiets kan uitpakken”, aldus de journalist.
Van Kluivert, de jongste zoon van Patrick Kluivert, wordt het nodige verwacht in de toekomst. “Ik heb hem bij Oranje Onder 19 gezien, dat is écht wel een heel goede speler. Ik verwacht dat hij komend jaar zijn eerste minuten in Barça 1 zou kunnen maken.”
alle kinderen van patrick kluivert zijn uitmuntende profs maar ergens heeft patrick kluivert op zn 18de de winnede treffer gemaakt in de finale..en dat overtreffen die jongen op een of andere manier niet..toch is shane kluivert waarschijnlijk goed genoeg voor barca...die champions league beker omhoog houden sjah ik weet niet of hem of justin kluivert dat nog gaat lukken
