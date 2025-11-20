Oranje Onder 19 plaatste zich dinsdagavond met een zwaarbevochten 4-2 zeg op Ierland voor de tweede EK-kwalificatieronde. Na een moeilijke fase was het invaller Shane Kluivert die voor de gelijkmaker zorgde. De jongste Kluivert-telg wordt vaak in een adem genoemd met broer Justin Kluivert en vader Patrick Kluivert, maar wil niet met ze vergeleken worden.

Tegen de leeftijdsgenoten van Cyprus (0-7 winst) en Kazachstan (2-1 winst) had Kluivert een basisplaats. In beide wedstrijden was de achttienjarige linksbuiten goed voor een assist, toch begon hij tegen Ierland op de bank. Waarom dat zo was? "Oh, ik heb geen idee. Dat is aan de trainer", aldus Kluivert in gesprek met Mee Met Oranje. "Mijn enige taak is gewoon om als ik erin kom mijn ding te doen te scoren. Dat zit altijd in mijn hoofd. Dat is natuurlijk heel belangrijk."

Artikel gaat verder onder video

Na de interlandperiode keert hij terug bij FC Barcelona, waarmee hij volgende week in actie komt in de UEFA Youth League. "Wat ik leer bij Barcelona probeer ik mee te nemen bij het Nederlands elftal. Ik denk dat dat alleen maar helpt. En dat ik eigenlijk gewoon mijn best probeer te doen elke keer. Ik weet, ik speel met hele goede spelers. Dat heb je vandaag ook weer gezien. En afgelopen twee wedstrijden ook weer. Dus, ik denk dat Barcelona gewoon Barcelona is en Nederlands elftal het Nederlands elftal", gaat Kluivert verder.

Generatiegenoten Lamine Yamal en Pau Cubarsí zijn inmiddels al doorgebroken bij FC Barcelona, maar wanneer het de beurt is aan Kluivert? "Dat weet ik niet", antwoordt hij eerlijk. "Dat moet je niet aan mij vragen. Ik denk dat ik gewoon mijn best moet doen bij de club en ja, gewoon blijven ontwikkelen. En dan hopelijk, hopelijk stroom ik wel naar het eerste. Dat hoop ik natuurlijk wel."

Kluivert vergeleken met zijn vader

Mocht Kluivert debuteren voor FC Barcelona, dan treedt hij in de voetsporen van zijn vader Patrick. Nu al wordt de jongste telg in één adem genoemd met hem en zijn (half)broers Justin en Ruben. "Het is natuurlijk mooi", reageert hij. "Maar ik denk dat Justin zijn eigen carrière heeft en mijn vader had ook zijn eigen carrière. En Ruben, mijn andere broer, die speelt ook natuurlijk. Die heeft ook zijn eigen carrière en ik heb gewoon de mijne. Dat beoordelen of vergelijken, ik denk dat dat niet goed is. Ik denk dat we gewoon moeten genieten van elke speler binnen de familie."

Wel praat de vleugelaanvaller veel met zijn familie en krijgt geregeld tips van zijn oudere broer Justin. "We praten niet echt over dingen die hij mij meegeeft. We praten gewoon over het voetbal. En ik denk ook dat ik dat zelf moet gaan leren. Ik moet dat zelf beleven en ook die ervaring. En hopelijk krijg ik die ervaring en dan leer ik gewoon het beste uit voetbal man."

Kluivert droomt van spelen in Oranje met Justin en Ruben

Kluivert werd onlangs door The Guardian opgenomen in een lijst met de zestig grootste voetbaltalenten uit 2007. Of hij al beter is dan zijn broers en zijn vader? "Je zet me nu wel echt op de spot", reageert de achttienjarige aanvaller bescheiden. "Maar dat kan ik niet beantwoorden, denk ik. Nogmaals wat ik net zei, mijn vader is een hele andere type speler dan ik, om te beginnen. En Justin is ook een andere generatie denk ik. Dus ik zou dat niet kunnen beantwoorden. Ik denk dat we gewoon moeten genieten van Justin zijn kwaliteiten. Die kwaliteiten die ik heb en de kwaliteiten die mijn vader heeft gehad. En ooit hopen we met z’n tweeën of drieën in het Nederlands elftal te spelen. Dat is een droom. Zeker weten", besluit hij.