Shane Kluivert slaat interesse af en blijft bij FC Barcelona

2 april 2026, 10:39
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Shane Kluivert blijft ook de komende seizoenen verbonden aan FC Barcelona. De Catalaanse club heeft het contract van de achttienjarige aanvaller met twee seizoenen verlengd.

Dat meldt De Telegraaf donderdagochtend. Het contract van Kluivert in Catalonië liep deze zomer af, wat de nodige speculatie over zijn toekomst aanwakkerde. Inmiddels is er duidelijkheid: de zoon van Patrick Kluivert heeft een nieuwe verbintenis getekend in Camp Nou.

Hiermee voorkomt FC Barcelona een transfervrij vertrek van het talent. Volgens de ochtendkrant had Kluivert in ieder geval voldoende mogelijkheden om de Spaanse grootmacht achter zich te laten: 'Er was veel interesse van andere clubs voor de aanvaller, maar hij koos ervoor om bij Barcelona te blijven. Shane Kluivert woont daar nog bij zijn ouders Patrick en Rossana Kluivert', valt er te lezen.

Kluivert komt al sinds 2017 uit voor FC Barcelona, nadat hij eerder kortstondig in de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain speelde. Momenteel maakt hij zijn minuten voornamelijk bij FC Barcelona B.

Patrick Kluivert

Patrick Kluivert
Functie: Coach
Leeftijd: 49 jaar (1 jul. 1976)

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
30
51
76
2
Real Madrid
30
36
69
3
Villarreal
29
20
58
4
Atlético
30
20
57
5
Betis
30
7
45

