Shane Kluivert blijft ook de komende seizoenen verbonden aan FC Barcelona. De Catalaanse club heeft het contract van de achttienjarige aanvaller met twee seizoenen verlengd.

Dat meldt De Telegraaf donderdagochtend. Het contract van Kluivert in Catalonië liep deze zomer af, wat de nodige speculatie over zijn toekomst aanwakkerde. Inmiddels is er duidelijkheid: de zoon van Patrick Kluivert heeft een nieuwe verbintenis getekend in Camp Nou.

Hiermee voorkomt FC Barcelona een transfervrij vertrek van het talent. Volgens de ochtendkrant had Kluivert in ieder geval voldoende mogelijkheden om de Spaanse grootmacht achter zich te laten: 'Er was veel interesse van andere clubs voor de aanvaller, maar hij koos ervoor om bij Barcelona te blijven. Shane Kluivert woont daar nog bij zijn ouders Patrick en Rossana Kluivert', valt er te lezen.

Artikel gaat verder onder video

Kluivert komt al sinds 2017 uit voor FC Barcelona, nadat hij eerder kortstondig in de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain speelde. Momenteel maakt hij zijn minuten voornamelijk bij FC Barcelona B.