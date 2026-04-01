Tijdens de oefeninterland tussen Spanje en Egypte (0-0) klonken dinsdagavond xenofobe spreekoren in het RCDE Stadium in Cornellà. Een deel van het publiek scandeerde herhaaldelijk 'wie niet springt is moslim', gericht tegen de Egyptische ploeg en spelers met een islamitische achtergrond.

De spreekkoren klonken voor het eerst rond de tiende minuut en keerden later in de wedstrijd terug. Ook het Egyptische volkslied werd voorafgaand aan de aftrap uitgefloten. Pas tijdens de rust volgde via de stadionspeaker een oproep om te stoppen met racistische uitingen, maar die boodschap kwam volgens aanwezigen laat en was moeilijk verstaanbaar.

Artikel gaat verder onder video

De Spaanse voetbalbond (RFEF) veroordeelde de incidenten na afloop en bood excuses aan aan Egypte. Bondsvoorzitter Rafael Louzán keurt het gedrag ook persoonlijk af. “We moeten dit soort gedrag veroordelen. Via de schermen hebben we duidelijk gemaakt dat dit niet acceptabel is. Voetbal moet een voorbeeld zijn van respect en samenleven."

Voormalig scheidsrechter Iturralde González stelt in de Spaanse pers dat het protocol tegen racisme direct toegepast had moeten worden: “Als bond kun je dit niet toestaan. De wedstrijd had meteen stilgelegd moeten worden."

Ook vanuit de Catalaanse politiek wordt gereageerd. Sportminister Berni Álvarez, aanwezig in het stadion, wijst erop dat Lamine Yamal nota bene moslim is. “Als je de beste speler hebt die moslim is, dan hebben dit soort spreekkoren geen enkel logisch fundament."

Lamine Yamal reageert

Via Instagram heeft Yamal gereageerd op de spreekkoren. "Ik ben moslim, alhamdulillah. Gisteren in het stadion werd er ‘wie niet springt is moslim’ geroepen. Ik weet dat het tegen de tegenstander bedoeld was en niet persoonlijk naar mij, maar als moslim blijft het gewoon respectloos en onacceptabel", schrijft de achttienjarige aanvaller.

"Ik snap dat niet alle supporters zo zijn, maar tegen de mensen die dit zingen wil ik zeggen: een religie gebruiken om iemand belachelijk te maken laat zien dat je onwetend en racistisch bent. Voetbal is er om van te genieten en je team te steunen, niet om mensen te beledigen om wie ze zijn of wat ze geloven. Dat gezegd hebbende: bedankt aan iedereen die ons wel is komen steunen. Tot op het WK", concludeert de sterspeler van Spanje.

De gebeurtenissen kunnen gevolgen hebben voor de Spaanse bond. Men heeft vooralsnog geen officiële melding ontvangen van een mogelijke straf, maar de zaak wordt onderzocht.