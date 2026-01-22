Ajax heeft met het Spaanse Osasuna een akkoord bereikt over de transfer van buitenspeler , zo meldt De Telegraaf. De Amsterdammers ontvangen een bedrag van ongeveer acht miljoen euro.

In eerste instantie leek het erop dat Ajax de Spaanse aanvaller voor zes miljoen euro zou verkopen, waarbij de club vijftig procent van de rechten op Moro zou behouden. Zo had Ajax bij een eventuele volgende transfer kunnen profiteren. De Telegraaf bevestigt dat deze constructie een optie is geweest, maar dat Ajax uiteindelijk voor zekerheid heeft gekozen.

Artikel gaat verder onder video

De club ontvangt nu acht miljoen euro, inclusief eenvoudig te realiseren bonussen. Ook is er een doorverkooppercentage in de deal opgenomen, waardoor Ajax in de toekomst mogelijk nog kan profiteren van Moro.

De 23-jarige rechtsbuiten kwam afgelopen zomer voor een hoge transfersom van 11 miljoen euro over van Real Valladolid. Ondanks de hoge verwachtingen liep zijn periode bij Ajax uit op een tegenvallend verhaal.

Moro maakte weinig indruk

In zijn eerste maanden bij Ajax wist Moro nog niet te overtuigen. In de Eredivisie kwam hij in veertien van de negentien wedstrijden in actie, waarvan zeven keer als basisspeler. In de Champions League speelde hij vijf van de zes duels, met twee starts. Scoren deed de Spanjaard in beide competities niet, al gaf hij tegen FC Twente (2-3 winst) de assist bij de 1-3 van ploeggenoot Mika Godts. Vlak voor de winterstop tekende hij in het bekerduel met Excelsior Maassluis (2-7 winst) voor zijn eerste doelpunt in Amsterdamse dienst en gaf hij ook een assist voor een treffer van Rayane Bounida.

Ajax stond dan ook open voor een vertrek van Moro, mits een transfersom werd ontvangen die in de buurt kwam van het betaalde bedrag. Osasuna voldeed aan die voorwaarden.