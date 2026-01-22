Live voetbal

Ajax bereikt akkoord en verkoopt Raúl Moro voor 8 miljoen aan Osasuna

Ajax-speler Raul Moro
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
22 januari 2026, 11:09

Ajax heeft met het Spaanse Osasuna een akkoord bereikt over de transfer van buitenspeler Raúl Moro, zo meldt De Telegraaf. De Amsterdammers ontvangen een bedrag van ongeveer acht miljoen euro.

In eerste instantie leek het erop dat Ajax de Spaanse aanvaller voor zes miljoen euro zou verkopen, waarbij de club vijftig procent van de rechten op Moro zou behouden. Zo had Ajax bij een eventuele volgende transfer kunnen profiteren. De Telegraaf bevestigt dat deze constructie een optie is geweest, maar dat Ajax uiteindelijk voor zekerheid heeft gekozen.

Artikel gaat verder onder video

De club ontvangt nu acht miljoen euro, inclusief eenvoudig te realiseren bonussen. Ook is er een doorverkooppercentage in de deal opgenomen, waardoor Ajax in de toekomst mogelijk nog kan profiteren van Moro.

De 23-jarige rechtsbuiten kwam afgelopen zomer voor een hoge transfersom van 11 miljoen euro over van Real Valladolid. Ondanks de hoge verwachtingen liep zijn periode bij Ajax uit op een tegenvallend verhaal.

Moro maakte weinig indruk

In zijn eerste maanden bij Ajax wist Moro nog niet te overtuigen. In de Eredivisie kwam hij in veertien van de negentien wedstrijden in actie, waarvan zeven keer als basisspeler. In de Champions League speelde hij vijf van de zes duels, met twee starts. Scoren deed de Spanjaard in beide competities niet, al gaf hij tegen FC Twente (2-3 winst) de assist bij de 1-3 van ploeggenoot Mika Godts. Vlak voor de winterstop tekende hij in het bekerduel met Excelsior Maassluis (2-7 winst) voor zijn eerste doelpunt in Amsterdamse dienst en gaf hij ook een assist voor een treffer van Rayane Bounida.

Ajax stond dan ook open voor een vertrek van Moro, mits een transfersom werd ontvangen die in de buurt kwam van het betaalde bedrag. Osasuna voldeed aan die voorwaarden.

8 miljoen voor Moro: Goede deal van Ajax?

Laden...
118 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Stije Resink van FC Groningen

Groot nieuws: Benfica werkt aan komst Stije Resink

  • Gisteren, 23:32
  • Gisteren, 23:32
Branco van den Boomen

Ajax verhuurt Branco van den Boomen aan Angers SCO

  • Gisteren, 21:12
  • Gisteren, 21:12
Ajax-directeur Marijn Beuker

Marijn Beuker 'betrapt': 7 (!) serieuze transfertargets van Ajax onthuld

  • Gisteren, 17:42
  • Gisteren, 17:42
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
729 Reacties
66 Dagen lid
2.044 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als je toch aan het opruimen bent, dan maar op deze manier en een beetje verlies nemen. Die spelers zullen er hoe dan ook toch uitmoeten. Ik zou zeggen vooral doorgaan: Pasveer, Berghuis, Wijndal... Next!

Goku 2.0
66 Reacties
75 Dagen lid
76 Likes
Goku 2.0
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hoezo opruimen, deze speler is afgelopen seizoen gekocht. Gevalletje verkeerd gescout?

dilima1966
3.081 Reacties
955 Dagen lid
16.131 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nog minder er voor krijgen kost ajax dan 5 miljoen verlies

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
729 Reacties
66 Dagen lid
2.044 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als je toch aan het opruimen bent, dan maar op deze manier en een beetje verlies nemen. Die spelers zullen er hoe dan ook toch uitmoeten. Ik zou zeggen vooral doorgaan: Pasveer, Berghuis, Wijndal... Next!

Goku 2.0
66 Reacties
75 Dagen lid
76 Likes
Goku 2.0
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hoezo opruimen, deze speler is afgelopen seizoen gekocht. Gevalletje verkeerd gescout?

dilima1966
3.081 Reacties
955 Dagen lid
16.131 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nog minder er voor krijgen kost ajax dan 5 miljoen verlies

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Villarreal - Ajax

Villarreal
1 - 2
Ajax
Gespeeld op 20 jan. 2026
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Raúl Moro

Raúl Moro
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (5 dec. 2002)
Positie: M, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
14
0
2024/2025
Valladolid
33
4
2023/2024
Valladolid
30
2
2022/2023
Lazio
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel