Ajax speelt zaterdagavond om 21.00 uur tegen FC Twente in de Johan Cruijff ArenA. Na het 1-1 gelijkspel in De Klassieker tegen Feyenoord lijkt trainer Óscar García zijn elftal op meerdere posities aan te passen. Eén keuze springt daarbij direct in het oog: in de punt van de aanval woedt een nieuwe strijd.
Waar Wout Weghorst tegen Feyenoord nog de voorkeur kreeg, lijkt hij nu zijn basisplaats te verliezen aan Kasper Dolberg. Met Dolberg krijgt Ajax een compleet ander profiel in de punt. Waar Weghorst fungeert als targetman en kapstok, biedt de Deen meer dynamiek in de combinatie en positioneel spel. Juist dat laatste ontbrak tegen Feyenoord, waar Ajax moeite had om door de defensie heen te spelen.
Ook achterin en op het middenveld schuift García. Takehiro Tomiyasu ontbreekt naar alle waarschijnlijkheid na zijn blessure in De Klassieker, waardoor Owen Wijndal doorschuift naar de linksbackpositie. Lucas Rosa neemt plaats aan de rechterkant, met Josip Sutalo en Youri Baas centraal.
Op het middenveld ontbreekt Youri Regeer nog altijd door blessureleed, terwijl Davy Klaassen mogelijk niet fit genoeg is om te starten. Daardoor ontstaat ruimte voor jongelingen en creativiteit: Jorthy Mokio krijgt opnieuw het vertrouwen, met Oscar Gloukh in de rol van spelmaker en Sean Steur vanaf de linkerkant. Voorin blijven Steven Berghuis en Mika Godts de vaste waarden op de flanken.
De belangen zijn helder: Ajax móét winnen om de druk op de top van de Eredivisie te houden. Tegelijkertijd is Twente, onder leiding van John van den Brom, uitgegroeid tot een moeilijk te kloppen tegenstander.
Eerder dit seizoen won Ajax nog met 2-3 in Enschede, maar de verhoudingen zijn inmiddels veranderd. Twente verkeert in vorm en verloor sinds de trainerswissel nauwelijks.
Vermoedelijke opstelling Ajax: Paes; Rosa, Sutalo, Baas, Wijndal; Mokio, Gloukh, Steur; Berghuis, Dolberg, Godts.
