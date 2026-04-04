Live voetbal

Vermoedelijke opstelling Ajax tegen FC Twente: Óscar García wijzigt op meerdere plekken

4 april 2026, 10:39
Godts en García
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Ajax speelt zaterdagavond om 21.00 uur tegen FC Twente in de Johan Cruijff ArenA. Na het 1-1 gelijkspel in De Klassieker tegen Feyenoord lijkt trainer Óscar García zijn elftal op meerdere posities aan te passen. Eén keuze springt daarbij direct in het oog: in de punt van de aanval woedt een nieuwe strijd.

García kiest: ander type spits tegen Twente

Waar Wout Weghorst tegen Feyenoord nog de voorkeur kreeg, lijkt hij nu zijn basisplaats te verliezen aan Kasper Dolberg. Met Dolberg krijgt Ajax een compleet ander profiel in de punt. Waar Weghorst fungeert als targetman en kapstok, biedt de Deen meer dynamiek in de combinatie en positioneel spel. Juist dat laatste ontbrak tegen Feyenoord, waar Ajax moeite had om door de defensie heen te spelen.

Blessures dwingen tot puzzelen

Artikel gaat verder onder video

Ook achterin en op het middenveld schuift García. Takehiro Tomiyasu ontbreekt naar alle waarschijnlijkheid na zijn blessure in De Klassieker, waardoor Owen Wijndal doorschuift naar de linksbackpositie. Lucas Rosa neemt plaats aan de rechterkant, met Josip Sutalo en Youri Baas centraal.

Op het middenveld ontbreekt Youri Regeer nog altijd door blessureleed, terwijl Davy Klaassen mogelijk niet fit genoeg is om te starten. Daardoor ontstaat ruimte voor jongelingen en creativiteit: Jorthy Mokio krijgt opnieuw het vertrouwen, met Oscar Gloukh in de rol van spelmaker en Sean Steur vanaf de linkerkant. Voorin blijven Steven Berghuis en Mika Godts de vaste waarden op de flanken.

Alles op het spel in de ArenA

De belangen zijn helder: Ajax móét winnen om de druk op de top van de Eredivisie te houden. Tegelijkertijd is Twente, onder leiding van John van den Brom, uitgegroeid tot een moeilijk te kloppen tegenstander.

Eerder dit seizoen won Ajax nog met 2-3 in Enschede, maar de verhoudingen zijn inmiddels veranderd. Twente verkeert in vorm en verloor sinds de trainerswissel nauwelijks.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Paes; Rosa, Sutalo, Baas, Wijndal; Mokio, Gloukh, Steur; Berghuis, Dolberg, Godts.

Wat verwacht je van Ajax - FC Twente?

Laden...
663 stemmen

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
12 2 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.411 Reacties
1.028 Dagen lid
16.873 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hij wil graag onderuit gaan met Rosa saluto wijndal in de basis ik ben aanwezig weer ben benieuwd

Just Me
61 Reacties
19 Dagen lid
29 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dus nu wel Gloukh , de Media en Analisten helpen tegenwoordig om iemand op te stellen 😂😂

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Twente

Ajax
1 - 2
FC Twente
Gespeeld op 4 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws