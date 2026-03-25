komt deze interlandperiode niet in actie namens Japan. De verdediger van Ajax was eindelijk weer opgeroepen na een lange knieblessure, maar blijkt niet fit genoeg om voor de nationale ploeg uit te komen wegens een nog onbekende blessure.

De ex-verdediger van Arsenal kampte met een langdurige blessure en werd voor het eerst in bijna twee jaar opgeroepen voor Japan. Toch moet de veelzijdige verdediger, die na zijn rentree indruk maakte in het shirt van Ajax, wéér wachten op minuten in de nationale ploeg. Tomiyasu heeft zich moeten afmelden bij bondscoach Hajime Moriyasu.

Artikel gaat verder onder video

Dat heeft mogelijk te maken met De Klassieker van afgelopen zondag (1-1), toen Tomiyasu na zeventig minuten naar de kant moest. Het is nog onduidelijk waar de Japanner last van heeft, maar de interlandperiode gaat in ieder geval aan hem voorbij. Japan speelt zaterdag een oefenwedstrijd tegen Schotland en volgende week dinsdag tegen Engeland. Op het WK is Japan één van de tegenstanders van Nederland. Ook speelt het op het eindtoernooi tegen Tunesië en nog een nader te bepalen land uit de Europese play-offs.

Vertrek bij Ajax dreigt

Woensdag kwam eveneens naar buiten dat Tomiyasu alweer snel dreigt te vertrekken bij Ajax. De Japanner is net fit, maar lijkt niet te behouden voor de Amsterdammers, hoewel het Algemeen Dagblad tóch een mogelijkheid ziet.