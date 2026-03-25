Live voetbal

Domper voor Ajax? Tomiyasu haakt af bij Japan met onbekende blessure

25 maart 2026, 09:12
Anis Hadj-Moussa Takehiro Tomiyasu Feyenoord Ajax
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Takehiro Tomiyasu komt deze interlandperiode niet in actie namens Japan. De verdediger van Ajax was eindelijk weer opgeroepen na een lange knieblessure, maar blijkt niet fit genoeg om voor de nationale ploeg uit te komen wegens een nog onbekende blessure.

De ex-verdediger van Arsenal kampte met een langdurige blessure en werd voor het eerst in bijna twee jaar opgeroepen voor Japan. Toch moet de veelzijdige verdediger, die na zijn rentree indruk maakte in het shirt van Ajax, wéér wachten op minuten in de nationale ploeg. Tomiyasu heeft zich moeten afmelden bij bondscoach Hajime Moriyasu.

Artikel gaat verder onder video

Dat heeft mogelijk te maken met De Klassieker van afgelopen zondag (1-1), toen Tomiyasu na zeventig minuten naar de kant moest. Het is nog onduidelijk waar de Japanner last van heeft, maar de interlandperiode gaat in ieder geval aan hem voorbij. Japan speelt zaterdag een oefenwedstrijd tegen Schotland en volgende week dinsdag tegen Engeland. Op het WK is Japan één van de tegenstanders van Nederland. Ook speelt het op het eindtoernooi tegen Tunesië en nog een nader te bepalen land uit de Europese play-offs.

Vertrek bij Ajax dreigt

Woensdag kwam eveneens naar buiten dat Tomiyasu alweer snel dreigt te vertrekken bij Ajax. De Japanner is net fit, maar lijkt niet te behouden voor de Amsterdammers, hoewel het Algemeen Dagblad tóch een mogelijkheid ziet.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
  • 22 mrt. 15:45
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Takehiro Tomiyasu

Team: Ajax
Leeftijd: 27 jaar (5 nov. 1998)
Positie: V (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
6
0
2024/2025
Arsenal
1
0
2023/2024
Arsenal
22
2
2022/2023
Arsenal
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47
6
AZ
28
2
42

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws