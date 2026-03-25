Volgens het Algemeen Dagblad is de kans groter dat vertrekt dan dat hij bij Ajax blijft. De verdediger, die in zijn eerste duels direct een goede indruk maakt in Amsterdam, lijkt op basis van bronnen op weg naar de uitgang. Toch is de kans op een langer verblijf niet volledig uitgesloten.

Tomiyasu kwam afgelopen winterstop naar Ajax, nadat hij anderhalf jaar lang geen wedstrijden speelde bij Arsenal. In Amsterdam is de Japanner sinds kort weer fit. In februari maakte hij zijn debuut en sinds half maart heeft de verdediger een basisplek. In die duels maakte Tomiyasu direct indruk als linksback. Het ziet er echter naar uit dat de Japanner over zes wedstrijden alweer afscheid neemt.

“Bronnen rond de speler beschrijven die kans als 'klein, maar niet helemaal onmogelijk'. Wat daarbij een rol speelt, is Tomiyasu's lange herstel, zijn enorme salaris bij Arsenal en het naderende WK”, schrijft het AD, dat stelt dat het ‘best bijzonder is’ dat Tomiyasu überhaupt bij Ajax speelt.

Hierdoor kan Tomiyasu bij Ajax blijven:

“Intimi zien dat hij het naar zijn zin heeft in Amsterdam. En daar ligt de kans voor Ajax. Aan de andere kant bieden twee basisbeurten nog geen garanties voor zijn fitheid. Net als Ajax volgen ook andere clubs zijn fysieke ontwikkeling. Hoe langer Ajax wacht, hoe meer gegadigden er komen en hoe groter de kans is dat de club wordt afgetroefd op financiële slagkracht”, schetst de krant.

‘Als Ajax dán nog geen krabbel heeft bemachtigd, is het kansloos’

Ook het naderende WK speelt mogelijk een belangrijke rol in een langer verblijf van Tomiyasu bij Ajax. “Als Ajax dan nog geen krabbel heeft bemachtigd, is de club kansloos. Dan is er waarschijnlijk ook interesse vanuit de Premier League”, aldus het Algemeen Dagblad.