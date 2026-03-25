Tomiyasu lijkt alweer te vertrekken bij Ajax

25 maart 2026, 07:49   Bijgewerkt: 08:16
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Volgens het Algemeen Dagblad is de kans groter dat Takehiro Tomiyasu vertrekt dan dat hij bij Ajax blijft. De verdediger, die in zijn eerste duels direct een goede indruk maakt in Amsterdam, lijkt op basis van bronnen op weg naar de uitgang. Toch is de kans op een langer verblijf niet volledig uitgesloten.

Tomiyasu kwam afgelopen winterstop naar Ajax, nadat hij anderhalf jaar lang geen wedstrijden speelde bij Arsenal. In Amsterdam is de Japanner sinds kort weer fit. In februari maakte hij zijn debuut en sinds half maart heeft de verdediger een basisplek. In die duels maakte Tomiyasu direct indruk als linksback. Het ziet er echter naar uit dat de Japanner over zes wedstrijden alweer afscheid neemt.

“Bronnen rond de speler beschrijven die kans als 'klein, maar niet helemaal onmogelijk'. Wat daarbij een rol speelt, is Tomiyasu's lange herstel, zijn enorme salaris bij Arsenal en het naderende WK”, schrijft het AD, dat stelt dat het ‘best bijzonder is’ dat Tomiyasu überhaupt bij Ajax speelt.

Hierdoor kan Tomiyasu bij Ajax blijven:

“Intimi zien dat hij het naar zijn zin heeft in Amsterdam. En daar ligt de kans voor Ajax. Aan de andere kant bieden twee basisbeurten nog geen garanties voor zijn fitheid. Net als Ajax volgen ook andere clubs zijn fysieke ontwikkeling. Hoe langer Ajax wacht, hoe meer gegadigden er komen en hoe groter de kans is dat de club wordt afgetroefd op financiële slagkracht”, schetst de krant.

‘Als Ajax dán nog geen krabbel heeft bemachtigd, is het kansloos’

Ook het naderende WK speelt mogelijk een belangrijke rol in een langer verblijf van Tomiyasu bij Ajax. “Als Ajax dan nog geen krabbel heeft bemachtigd, is de club kansloos. Dan is er waarschijnlijk ook interesse vanuit de Premier League”, aldus het Algemeen Dagblad.

dilima1966
Ik zou wijndal lozen en daar voorTomiyasu behouden daar heb je meer aan dan wijndal die is complete een miskleun voor ajax

Takehiro Tomiyasu

Takehiro Tomiyasu
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 27 jaar (5 nov. 1998)
Positie: V (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
6
0
2024/2025
Arsenal
1
0
2023/2024
Arsenal
22
2
2022/2023
Arsenal
1
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47
6
AZ
28
2
42

