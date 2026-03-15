maakte zaterdagavond zijn basisdebuut voor Ajax. Het was de eerste keer in bijna twee jaar tijd dat de Japanner een wedstrijd vanaf de aftrap kon meemaken. Tegenover Ajax Life is de verdediger zeer kritisch op zichzelf.

Ajax maakte in december de transfervrije komst van Tomiyasu wereldkundig. De vleugelverdediger had al lange tijd niet gespeeld door een slepende knieblessure, dus moest eerst opgetraind worden. Na een aantal invalbeurten kon de back zaterdag tegen Sparta Rotterdam voor het eerst aan de aftrap verschijnen, een wedstrijd die Ajax met 4-0 wist te winnen.

“Ik zeg eerlijk… I was fucked”, laat de Japanner na de wedstrijd weten aan Ajax Life. “Ik was slecht. Het was een moeilijke wedstrijd voor mij”, toont hij zich zelfkritisch. Tomiyasu benadrukt dat het zijn eerste basisplaats was sinds juni 2024. “Het was om die reden lastig voor me. Ik moet mezelf nog verbeteren voor deze ploeg. Ik ben nieuw hier en moet mezelf laten zien. Mezelf bewijzen ook.”

Tomiyasu moest er wel aan wennen om weer eens een wedstrijd vanaf het eerste fluitsignaal mee te maken. “Om eerlijk te zijn: ik was zó nerveus voor de wedstrijd…”, geeft hij toe. Het moment dat Rob Dieperink voor het eerst op zijn fluit blies, veranderde dit echter volledig. “Toen werd ik vrij in mijn hoofd om te doen wat ik moest doen. Ik moet en kan nog zoveel beter, maar dat komt.”