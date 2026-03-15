Tomiyasu enorm zelfkritisch na basisdebuut

15 maart 2026, 09:47
Niels Hassfeld | Redacteur
Takehiro Tomiyasu maakte zaterdagavond zijn basisdebuut voor Ajax. Het was de eerste keer in bijna twee jaar tijd dat de Japanner een wedstrijd vanaf de aftrap kon meemaken. Tegenover Ajax Life is de verdediger zeer kritisch op zichzelf.

Ajax maakte in december de transfervrije komst van Tomiyasu wereldkundig. De vleugelverdediger had al lange tijd niet gespeeld door een slepende knieblessure, dus moest eerst opgetraind worden. Na een aantal invalbeurten kon de back zaterdag tegen Sparta Rotterdam voor het eerst aan de aftrap verschijnen, een wedstrijd die Ajax met 4-0 wist te winnen.

“Ik zeg eerlijk… I was fucked”, laat de Japanner na de wedstrijd weten aan Ajax Life. “Ik was slecht. Het was een moeilijke wedstrijd voor mij”, toont hij zich zelfkritisch. Tomiyasu benadrukt dat het zijn eerste basisplaats was sinds juni 2024. “Het was om die reden lastig voor me. Ik moet mezelf nog verbeteren voor deze ploeg. Ik ben nieuw hier en moet mezelf laten zien. Mezelf bewijzen ook.”

Tomiyasu moest er wel aan wennen om weer eens een wedstrijd vanaf het eerste fluitsignaal mee te maken. “Om eerlijk te zijn: ik was zó nerveus voor de wedstrijd…”, geeft hij toe. Het moment dat Rob Dieperink voor het eerst op zijn fluit blies, veranderde dit echter volledig. “Toen werd ik vrij in mijn hoofd om te doen wat ik moest doen. Ik moet en kan nog zoveel beter, maar dat komt.”

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.358 Reacties
1.007 Dagen lid
16.734 Likes
dilima1966
Voor 2 jaar afwezigheid heeft Tomiyasu het redelijk goed gedaan hopelijk zet dit door dat hij weer klaar gestoomde wordt

dilima1966
3.358 Reacties
1.007 Dagen lid
16.734 Likes
dilima1966
@Kramer

de volgende keer gewoon Takehiro Tomiyasu in de basis zetten beter als wijndal ik ben helemaal klaar met wijndal l zo snel mogelijk lozen

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.797 Reacties
1.265 Dagen lid
19.540 Likes
Kramer
@dilima1966 kon der ook wel van genieten. Niet dat oneindig domme rennen van Wijndal.

Ajax - Sparta

Ajax
4 - 0
Sparta Rotterdam
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Takehiro Tomiyasu

Takehiro Tomiyasu
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 27 jaar (5 nov. 1998)
Positie: V (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
5
0
2024/2025
Arsenal
1
0
2023/2024
Arsenal
22
2
2022/2023
Arsenal
1
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
26
20
49
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
26
18
44
6
Heerenveen
27
3
40

