Gertjan Verbeek reikt de helpende hand richting Heracles Almelo. De degradatie van de Almeloërs gaat Verbeek aan het hart: hij hoopt dat de club snel weer promoveert, maar heeft weinig vertrouwen in de huidige clubleiding.

Zondagavond kondigde Heracles een grondige evaluatie aan, waarin het technisch beleid, de interne organisatie en de prestatiecultuur tegen het licht worden gehouden. De onderzoekers mogen met Verbeek bellen. "Ik sta daar zeker open voor. Ik heb altijd gezegd: als ik iets kan betekenen voor Heerenveen of Heracles, dan doe ik dat. Ik pas bij die clubs, daar liggen mijn ziel en zaligheid”, zegt de oud-speler en -trainer van Heracles in een interview met ESPN.

Verbeek vertelt dat de raad van commissarissen, die opdracht heeft gegeven tot het onderzoek, eerder dit seizoen al zijn mening vroeg na het ontslag van Bas Sibum. “Wat ik heb gezegd, breng ik niet naar buiten. Maar gezien het resultaat, namelijk degradatie, weet ik wel wat ze met mijn mening hebben gedaan."

Verbeek geeft daarna toch nog gratis advies aan de rvc. "De mensen die daar in zitten, moeten zich afvragen of ze overal goed betrokken bij zijn geweest, of dat ze elke keer pas achteraf op de hoogte zijn gebracht van de besluiten. Wie heeft de onervaren Sibum een driejarig contract gegeven, zonder vastgelegde afkoopsom? Wie is verantwoordelijk voor de dubbelfunctie van Faber, die in de praktijk niet bleek te werken? Dat zijn allemaal zeer belangrijke vraagstukken."

Verbeek mist passie bij Heracles Almelo

Dit seizoen zag Verbeek ‘geen passie en geen geestdrift’ bij Heracles. Uit de selectie valt meer te halen, denkt hij. “Heracles heeft geen topspelers, maar de selectie is echt niet minder dan die van Telstar, Volendam of Excelsior. Alleen: als je steeds van systeem verandert, en met elke trainer een ander idee van voetballen presenteert, dan overvraag je de spelers. Dat knaagt aan het zelfvertrouwen, ze weten dan niet meer waar ze goed in zijn. Het is zo nooit een team geworden en er is ook geen eenheid binnen de club.”

In algemeen directeur Rob Toussaint lijkt Verbeek weinig vertrouwen te hebben. Hij zag Toussaint ‘meteen in de verdediging schieten’ toen hij in een interview met ESPN werd gevraagd naar de winterse verkoop van Jizz Hornkamp aan AZ. “Wat is dat nou voor vertoning? Je kunt toch gewoon vertellen dat het economisch gezien onverantwoord zou zijn om hem níet te verkopen? Ik kan niet in de boeken kijken, maar het vertrek van Sibum en (Nico-Jan, red.) Hoogma zal toch ergens van betaald moeten worden. In plaats daarvan begon Toussaint over het aantal minuten dat Hornkamp daarna nog gemaakt heeft. Waar slaat dat nou op?”