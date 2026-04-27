Kenneth Perez is vernietigend over Heracles Almelo: 'Het is echt zó mislukt'

27 april 2026, 07:25
Kenneth Perez
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Heracles Almelo deed zondagmiddag nauwelijks een serieuze poging om definitieve degradatie te voorkomen, zo merkt Kees Kwakman op. De hekkensluiter van de Eredivisie verloor met 0-2 van FC Volendam, waardoor het doek viel.

“Het was de laatste kans voor Heracles. Dan verwacht je dat ze erop gaan knallen. Maar er zat helemaal niks meer in”, zegt Kwakman bij Dit was het Weekend. “Eigenlijk waren ze al gedegradeerd. Die spelers hebben dit seizoen wel wat meegemaakt. Die houden dat binnenskamers en kunnen dat niet zeggen. Maar het is een erg pijnlijke degradatie.”

Kenneth Perez spreekt van een ‘desastreuze trainerswissel’. In oktober werd Bas Sibum ontslagen, waarna interim-trainer Hendrie Krüzen goede prestaties neerzette. Hij beschikte echter niet over de juiste papieren, dus werd Ernest Faber aangesteld als definitieve opvolger én als technisch directeur. Perez betwijfelt of Faber er volgend seizoen nog zit. Heracles laat het seizoen evalueren.

“Onder Krüzen zag je nog een bepaalde energie, die volledig verdwenen is onder Faber”, stelt Perez. “Wat echt funest is, is dat de trainer, die het dramatisch gedaan heeft, straks de technisch directeur is. Ik ben benieuwd of dat nog doorgaat. Het is echt zó mislukt. Hij kwam helemaal uit Australië naar hier, voor de lange termijn. Maar het zal waarschijnlijk beperkt blijven tot een halfjaar."

➡️ Meer over Heracles Almelo

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Excelsior
31
-15
31
15
Volendam
31
-17
31
16
Telstar
31
-10
30
17
NAC
31
-23
25
18
Heracles
31
-45
19

