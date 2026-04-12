Hans Nijland ziet ‘regelrechte kamikazeactie’ bij Heracles Almelo

12 april 2026, 06:55
Heracles Almelo-trainer Ernest Faber
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Hans Nijland heeft geen goed woord over voor NAC Breda en Heracles Almelo, zo schrijft hij in zijn column voor het Dagblad van het Noorden. De oud-directeur van FC Groningen noemt de protesten rond de paspoortgate een ‘luizenstreek’ van beide clubs. Ook begrijpt hij niets van de aanstelling van Ernest Faber.

Afgelopen weken was er genoeg te doen rondom de paspoortkwestie. NAC bracht het dossier aan het licht na de 6-0-nederlaag tegen Go Ahead Eagles omdat Dean James geen werkvergunning had. “NAC zag z’n kans schoon en verzocht de KNVB de 6-0 nederlaag weg te poetsen of de wedstrijd over te laten spelen. Een poging van de Brabanders om het eigen falen over de rug van een collegaclub te camoufleren. Een luizenstreek!”, schrijft Nijland.

De oud-bestuurder zag Heracles ‘meegaan in de slipstream van NAC’. “Wie de spotlights zoekt, kan er beter maar voor zorgen dat het de eigen zaakjes voor elkaar heeft. Daar is bij beide clubs geen enkele sprake van. Zo staat Heracles stijf onderaan en komt de KKD met de week dichterbij.”

Nijland vindt dat Heracles zichzelf in de voet heeft geschoten met de aanstelling van Faber. “Beleidsmatig stapelen ze bij Heracles fout op fout. Vroeg in het seizoen werd trainer Bas Sibum ontslagen. Dat kan gebeuren, maar vervolgens werd er een kardinale inschattingsfout gemaakt. Ze besloten Ernest Faber als trainer én technisch directeur aan te stellen. Een regelrechte kamikazeactie. Een technisch directeur moet het aanspreekpunt zijn voor de trainer. Bij Heracles keurt de slager zijn eigen vlees”, aldus de columnist.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
E. Faber

E. Faber
Heracles Almelo
Team: Heracles
Functie: Coach
Leeftijd: 54 jaar (27 aug. 1971)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Volendam
30
-19
28
15
Excelsior
29
-20
27
16
Telstar
30
-13
27
17
NAC
29
-21
24
18
Heracles
30
-43
19

