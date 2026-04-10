Ajax mist drietal tegen Heracles, meespelen Tomiyasu nog onzeker

10 april 2026, 16:32
Oscar Garcia met op de achtergrond de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago / Realtimes
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Het is nog onzeker of Ajax morgen (zaterdag) in het uitduel bij Heracles Almelo een beroep kan doen op Takehiro Tomiyasu. Dat vertelt trainer Óscar García in gesprek met het clubkanaal van de Amsterdammers.

De 27-jarige Tomiyasu stond voorafgaand aan de interlandbreak als linksback in de basis bij Ajax tegen zowel Sparta Rotterdam (4-0) als Feyenoord (1-1), De verdediger werd vervolgens opgeroepen voor de nationale ploeg van Japan, maar moest zich vanwege een blessure afmelden. Hij ontbrak daardoor afgelopen weekend tijdens de thuisnederlaag tegen FC Twente (1-2). Zaterdagavond, als Ajax om 21.00 uur aftrapt tegen hekkensluiter Heracles, zou hij mogelijk zijn rentree weer kunnen maken: "Of Tomiyasu mee naar Almelo gaat is nog niet helemaal zeker", zegt García.

Drie spelers zijn in Almelo sowieso niet van de partij, vertelt de Spaanse trainer: "Kian Fitz-Jim, Davy Klaassen en Youri Regeer zullen er zeker niet bij zijn." Daarnaast ontbreekt ook reservedoelman Joeri Heerkens: "Helaas kwam deze week het nieuws dat voor hem het seizoen erop zit, hem wacht een operatie."

Garciá: 'Het dragen van dit shirt brengt verantwoordelijkheid met zich mee'

García noemt het verlies tegen Twente 'teleurstellend'. "Op zulke momenten heb je een sterk karakter nodig om op de juiste manier te reageren. Dat begint met harder werken, als team bij elkaar blijven en verantwoordelijkheid nemen. Bij een club als Ajax hoort het dat er kritiek komt wanneer je niet wint, en dat moet je accepteren", meent de trainer, die zijn spelers een heldere boodschap heeft voorgehouden. "Ik ben deze week heel helder geweest richting de spelers: het dragen van dit shirt brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Gelukkig heb ik daarna een groep gezien die scherp en gemotiveerd was, volledig gefocust op de wedstrijd van morgen. Ik verwacht dat ze tegen Heracles de beste versie van zichzelf laten zien", aldus García.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Heracles - Ajax

Heracles Almelo
21:00
Ajax
Wordt gespeeld op 11 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Takehiro Tomiyasu

Takehiro Tomiyasu
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 27 jaar (5 nov. 1998)
Positie: V (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
6
0
2024/2025
Arsenal
1
0
2023/2024
Arsenal
22
2
2022/2023
Arsenal
1
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44

