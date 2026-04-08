Ajax heeft sterke interesse in PSG-aanvaller Adam Ayari

8 april 2026, 21:50
Adam Ayari PSG
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Ajax heeft zijn oog volgens L’Équipe laten vallen op Adam Ayari. De achttienjarige rechtsbuiten is bij Paris Saint-Germain in het bezit van een aflopend contract.

L’Équipe bericht woensdagavond over drie talenten van PSG die voor een zomers vertrek staan. Eén van hen is Ayari, een achttienjarige vleugelaanvaller die sinds 2014 deel uitmaakt van de jeugdopleiding van de Franse grootmacht.

Ayari speelt momenteel voor PSG Onder-19 en werd in 2024 en 2025 landskampioen met de beloftenploeg van de Parijzenaren. De Frans jeugdinternational met Tunesische roots debuteerde nog niet voor de hoofdmacht van PSG en beschikt over weinig perspectief, waardoor een transfervrij vertrek aankomende zomer waarschijnlijk is. Volgens L’Équipe heeft Ajax ‘sterke interesse’ in Ayari.

Mathis Jangéal en Emmanuel Mbemba zijn de twee andere jeugdspelers waarover L’Équipe bericht. Jangéal, een zeventienjarige aanvallende middenvelder, heeft een contractaanbieding van PSG op zak, maar kiest vermoedelijk voor een zomers vertrek. Hij kan rekenen op interesse vanuit Duitsland.

Mbemba is een achttienjarige linksback die een aanbieding van competitiegenoot Paris FC op zak heeft. Ook Bayern München en Bayer Leverkusen volgen zijn verrichtingen naar verluidt nauwlettend.

Race voor CL-voetbal: resterende programma's van Feyenoord, NEC, Twente en Ajax

Youri Baas Ajax FC Twente

Twente wint in Amsterdam, Ajax ziet CL-ticket uit het zicht verdwijnen

Alex Kroes haalt uit: 'Farioli door mij vertrokken bij Ajax? F*ck you!'

Alex Kroes haalt uit: 'Farioli door mij vertrokken bij Ajax? F*ck you!'

CG
3.333 Reacties
989 Dagen lid
13.813 Likes
CG
Als hij écht goed is dan moet Ajax actie ondernemen!!

