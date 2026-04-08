Ajax heeft sterke interesse in PSG-aanvaller Adam Ayari

Ajax heeft zijn oog volgens L’Équipe laten vallen op Adam Ayari. De achttienjarige rechtsbuiten is bij Paris Saint-Germain in het bezit van een aflopend contract.

L’Équipe bericht woensdagavond over drie talenten van PSG die voor een zomers vertrek staan. Eén van hen is Ayari, een achttienjarige vleugelaanvaller die sinds 2014 deel uitmaakt van de jeugdopleiding van de Franse grootmacht.

Ayari speelt momenteel voor PSG Onder-19 en werd in 2024 en 2025 landskampioen met de beloftenploeg van de Parijzenaren. De Frans jeugdinternational met Tunesische roots debuteerde nog niet voor de hoofdmacht van PSG en beschikt over weinig perspectief, waardoor een transfervrij vertrek aankomende zomer waarschijnlijk is. Volgens L’Équipe heeft Ajax ‘sterke interesse’ in Ayari.

Mathis Jangéal en Emmanuel Mbemba zijn de twee andere jeugdspelers waarover L’Équipe bericht. Jangéal, een zeventienjarige aanvallende middenvelder, heeft een contractaanbieding van PSG op zak, maar kiest vermoedelijk voor een zomers vertrek. Hij kan rekenen op interesse vanuit Duitsland.

Mbemba is een achttienjarige linksback die een aanbieding van competitiegenoot Paris FC op zak heeft. Ook Bayern München en Bayer Leverkusen volgen zijn verrichtingen naar verluidt nauwlettend.