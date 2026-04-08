Competitievervalsing? ‘PSV-selectie vertrekt vlak vóór Ajax-uit naar Ibiza’

Mounir Boualin komt woensdag met een opmerkelijk nieuwtje over PSV. Volgens de doorgaans goed ingevoerde journalist zal de selectie van de Eindhovenaren in de week vóór Ajax - PSV namelijk een trip naar Ibiza gaan maken.

PSV kroonde zich afgelopen weekend vroegtijdig tot landskampioen van Nederland. Het elftal van trainer Peter Bosz won zelf zaterdag in eigen huis van FC Utrecht (4-3) en zag naaste concurrent Feyenoord een dag later doelpuntloos gelijkspelen tegen FC Volendam. Daardoor is PSV met nog vijf speelrondes voor de boeg niet meer te achterhalen door de concurrentie.

Dinsdag werd PSV gehuldigd in Eindhoven en in de podcast van FC Afkicken wordt een dag later druk gefilosofeerd over hoe serieus het team van Bosz het restant van het Eredivisie-seizoen nog zal nemen, nu er praktisch niets meer op het spel staat. “Ik dacht te horen dat de selectie van PSV in de week van Ajax-uit (op 2 mei, red.) naar Ibiza gaat”, onthult Boualin. “Ja, ja, ja. Ik geef ze groot gelijk.”

“Volgens mij gebeurt dat altijd, toch? Als je zo vroeg al kampioen bent. Toevallig is uitgerekend die week Ajax - PSV. Dat begreep ik”, stelt de journalist, die er nog wel aan toevoegt: “Maar ik heb ook begrepen ze er echt op gebrand zijn om die wedstrijd tegen Ajax alles te geven, wel of geen Ibiza. Dat is voor de supporters wel dé wedstrijd.”

Mocht PSV ervoor kiezen om vóór de wedstrijd tegen Ajax naar Ibiza te trekken, dan mag dat gerust pikant genoemd worden. Twee jaar geleden deden de Eindhovenaren namelijk hetzelfde nadat de landstitel op de voorlaatste speeldag veilig werd gesteld tegen Fortuna Sittard. Dat kwam PSV toen op veel kritiek te staan, omdat de ploeg op de laatste speeldag nog tegen RKC Waalwijk speelde. PSV voldeed toen echter aan zijn sportieve plicht, door RKC met 3-1 te verslaan.