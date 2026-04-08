PSV heeft een 'bonus' richting FC Volendam gestuurd na het binnenhalen van de landstitel. De Telegraaf bericht dat de Eindhovenaren woensdag, daags na de huldiging van de selectie van Peter Bosz, een tiental traytjes met 'kampioensbier' liet bezorgen bij de dorspclub.

PSV won afgelopen zaterdag met de nodige moeite van FC Utrecht (4-3), maar kon een dag later de champagne pas ontkurken. Zondag bleef nummer twee Feyenoord in Volendam namelijk steken op een bloedeloze 0-0. Door het puntverlies van de Rotterdammers was PSV niet meer te achterhalen op de ranglijst en is de derde opeenvolgende landstitel dus een feit.

Artikel gaat verder onder video

Voor de 'hulp' bij het binnenhalen van de titel is men Volendam zeer erkentelijk bij PSV, zo blijkt. "Tijdens de woensdagtraining kwam de directiechauffeur van Bavaria aan, met in de auto tien trays PSV kampioensbier", schrijft De Telegraaf. Het eerste blikje werd overhandigd aan Henk Veerman, en bevatte de naam én het rugnummer van zijn vriend en naamgenoot Joey Veerman.

Of Veerman (Henk, voor de volledigheid) de inhoud van het blik direct naar binnen heeft vermeldt de krant er niet bij, maar wel valt te lezen dat 'de meeste spelers het bier na de training links lieten liggen'. FC Volendam is immers nog volop verwikkeld in de strijd om lijfsbehoud. Met nog vijf speelronden te gaan staat de dorpsclub op de 'veilige' veertiende plaats, het gat met nummer 17 NAC Breda bedraagt echter slechts vier punten. Aan het eind van de rit degraderen de nummers 17 en 18 rechtsreeks naar de Keuken Kampioen Divisie; de nummer 16 moet zich via de play-offs zien te verzekeren van nog een seizoen op het hoogste niveau.