Live voetbal

Drie kandidaten om Jerdy Schouten op te volgen bij PSV

8 april 2026, 15:19
Jerdy Schouten
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Robert Maaskant is van mening dat PSV spoedig de transfermarkt om moet gaan na de blessure van Jerdy Schouten. De analist noemt drie kandidaten om de verdediger op te volgen.

Schouten liep vorige week zaterdag in de gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (4-3) een ernstige knieblessure op. De aanvoerder van PSV heeft zijn kruisband afgescheurd en zal spoedig geopereerd worden. Daarna volgt een langdurig revalidatietraject.

Artikel gaat verder onder video

Maaskant vindt dat PSV de markt op moet. Ondanks dat Schouten van origine een middenvelder is, adviseert de analist een centrale verdediger te halen: "Hij wil graag op 'zes' spelen. Dat heeft hij dit jaar natuurlijk al een aantal keren niet gedaan. Hij heeft vaak centraal achterin gespeeld, dus PSV zou sowieso op zoek moeten gaan naar een centrale speler die goed kan voetballen", vertelt hij in de podcast De Maaskantine.

Met Ryan Flamingo heeft PSV volgens de oud-trainer al een alternatief in huis: "Als hij doorgroeit", stelt Maaskant als voorwaarde. Andere opties voor technisch directeur Earnest Stewart ziet hij bij andere clubs in de Eredivisie: "Maas Willemsen bij sc Heerenveen, Dies Janse van Groningen en Ruud Nijstad van FC Twente", tipt de oud-trainer van onder meer Helmond Sport aan de landskampioen.

Wie moet volgens jou Jerdy Schouten opvolgen bij PSV?

Laden...
104 stemmen

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
  • Ticketshop
Lees ook:
PSV-spelers Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo en Anass Salah-Eddine vieren het kampioenschap

PSV-medewerker haalt Flamingo weg na inzetten 'wie niet springt is een Jood'

  • Gisteren, 19:14
  • Gisteren, 19:14
  • 6
PSV-middenvelder Joey Veerman

Veerman hoort gezang over Oranje, maar heeft vakantie al geboekt: 'Ze zoeken het maar uit met z’n allen'

  • Gisteren, 18:36
  • Gisteren, 18:36
  • 7
PEC Zwolle-fans met gezichtsbedekking

Aftrap bij IJsselderby Go Ahead - PEC Zwolle, 100 minuten later dan gepland

  • zo 5 april, 12:27
  • 5 apr. 12:27
  • 6
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Utrecht

PSV
4 - 3
FC Utrecht
Gespeeld op 4 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Dies Janse

Dies Janse
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 20 jaar (17 jan. 2006)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
26
2
2025/2026
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
5
0
2024/2025
Jong Ajax
20
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws