Robert Maaskant is van mening dat PSV spoedig de transfermarkt om moet gaan na de blessure van Jerdy Schouten. De analist noemt drie kandidaten om de verdediger op te volgen.

Schouten liep vorige week zaterdag in de gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (4-3) een ernstige knieblessure op. De aanvoerder van PSV heeft zijn kruisband afgescheurd en zal spoedig geopereerd worden. Daarna volgt een langdurig revalidatietraject.

Maaskant vindt dat PSV de markt op moet. Ondanks dat Schouten van origine een middenvelder is, adviseert de analist een centrale verdediger te halen: "Hij wil graag op 'zes' spelen. Dat heeft hij dit jaar natuurlijk al een aantal keren niet gedaan. Hij heeft vaak centraal achterin gespeeld, dus PSV zou sowieso op zoek moeten gaan naar een centrale speler die goed kan voetballen", vertelt hij in de podcast De Maaskantine.

Met Ryan Flamingo heeft PSV volgens de oud-trainer al een alternatief in huis: "Als hij doorgroeit", stelt Maaskant als voorwaarde. Andere opties voor technisch directeur Earnest Stewart ziet hij bij andere clubs in de Eredivisie: "Maas Willemsen bij sc Heerenveen, Dies Janse van Groningen en Ruud Nijstad van FC Twente", tipt de oud-trainer van onder meer Helmond Sport aan de landskampioen.