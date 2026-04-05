Jerdy Schouten scheurt kruisband en mist WK

Een persoonlijk drama voor PSV-aanvoerder . De middenvelder heeft zaterdag zijn kruisband afgescheurd en zal definitief niet deel kunnen nemen aan het WK met het Nederlands elftal.

Dat nieuws maakt PSV zondagmiddag bekend in een persbericht: "Jerdy Schouten heeft tijdens het duel met FC Utrecht een kruisbandblessure opgelopen, waarbij een operatie noodzakelijk is. Dat heeft aanvullend medisch onderzoek zondag uitgewezen. Komende week wordt in overleg een concreet behandelplan gemaakt", schrijft de club.

Schouten zelf heeft via de kanalen van PSV gereageerd op het verschrikkelijke nieuws: "Toen het gebeurde, voelde ik eigenlijk al meteen dat het mis was”, zegt de 29-jarige middenvelder in een eerste reactie. “Je hebt dan nog een sprankje hoop dat het meevalt, maar dat bleek helaas niet zo te zijn. De klap is nu groot, maar de knop zal snel omgaan. Er staan weer mooie dingen te gebeuren voor PSV en ik zal er alles aan doen om overal bij te zijn", zo laat hij weten.

Wat er gebeurde

Schouten werd zaterdagmiddag in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (4-3 winst) per brancard van het veld gedragen. Hij zette in de 62ste minuut van de wedstrijd een tackle in op Yoann Cathline. De middenvelder speelde de bal, maar bleef vervolgens op de grond liggen en greep meteen naar de rechterknie. Nu wacht een maandenlange revalidatie.