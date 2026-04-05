Jerdy Schouten scheurt kruisband en mist WK

5 april 2026, 14:21
Jerdy Schouten
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Een persoonlijk drama voor PSV-aanvoerder Jerdy Schouten. De middenvelder heeft zaterdag zijn kruisband afgescheurd en zal definitief niet deel kunnen nemen aan het WK met het Nederlands elftal.

Dat nieuws maakt PSV zondagmiddag bekend in een persbericht: "Jerdy Schouten heeft tijdens het duel met FC Utrecht een kruisbandblessure opgelopen, waarbij een operatie noodzakelijk is. Dat heeft aanvullend medisch onderzoek zondag uitgewezen. Komende week wordt in overleg een concreet behandelplan gemaakt", schrijft de club.

Schouten zelf heeft via de kanalen van PSV gereageerd op het verschrikkelijke nieuws: "Toen het gebeurde, voelde ik eigenlijk al meteen dat het mis was”, zegt de 29-jarige middenvelder in een eerste reactie. “Je hebt dan nog een sprankje hoop dat het meevalt, maar dat bleek helaas niet zo te zijn. De klap is nu groot, maar de knop zal snel omgaan. Er staan weer mooie dingen te gebeuren voor PSV en ik zal er alles aan doen om overal bij te zijn", zo laat hij weten.

Wat er gebeurde

Schouten werd zaterdagmiddag in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (4-3 winst) per brancard van het veld gedragen. Hij zette in de 62ste minuut van de wedstrijd een tackle in op Yoann Cathline. De middenvelder speelde de bal, maar bleef vervolgens op de grond liggen en greep meteen naar de rechterknie. Nu wacht een maandenlange revalidatie.

➡️ Meer nieuws over PSV

Lees ook:
Youri Baas Ajax FC Twente

Twente wint in Amsterdam, Ajax ziet CL-ticket uit het zicht verdwijnen

  • za 4 april, 22:55
  • 4 apr. 22:55
  • 9
Virgil van Dijk

Noorse media schrikken van duel met Oranje, Van Dijk beste op het veld

  • za 28 maart, 09:39
  • 28 mrt. 09:39
  • 14
Xavi Simons bij Nederland - Ecuador

Tiental Oranje speelt op het tandvlees gelijk tegen Ecuador

  • di 31 maart, 22:43
  • 31 mrt. 22:43
  • 7
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

PSV bril!
Pfff zo snel kan het gebeuren. Verschrikkelijk voor hem.

Just Me
Ik begrijp niet waarom zoveel spelers de kruisband afscheuren , heeft het te maken met overbelasting zoals twee keer trainen per dag en krachthonk , ik denk dat het laatste de druppel is .

PSV - Utrecht

PSV
4 - 3
FC Utrecht
Gespeeld op 4 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Jerdy Schouten

Jerdy Schouten
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 29 jaar (12 jan. 1997)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
28
1
2024/2025
PSV
18
1
2023/2024
PSV
29
4
2022/2023
Bologna
33
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

