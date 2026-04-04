Teruglezen: zo knokte PSV zich in blessuretijd naar zege op FC Utrecht

PSV neemt het zaterdag om 16.30 uur in eigen huis op tegen FC Utrecht. Na nederlagen tegen NEC (2-3) en Telstar (3-1) hoopt de ploeg van Peter Bosz tegen de Domstedelingen wel weer drie punten bij te schrijven. Weten de Eindhovenaren te winnen, zijn ze officieus landskampioen. Zondag kan de titel in dat geval officieel worden binnengehaald als nummer twee Feyenoord punten laat liggen bij FC Volendam. In dit liveblog houden we je van minuut tot minuut op de hoogte van de ontwikkelingen bij PSV - FC Utrecht.

LIVE Eredivisie: PSV - FC Utrecht Sorteer op: Laatste Oudste AFGELOPEN! Daar klinkt het laatste fluitsignaal! PSV verslaat FC Utrecht met grote dank aan Ismael Saibari met 4-3 en is officieus voor de derde keer op rij kampioen van Nederland. Het uitvallen van Jerdy Schouten werpt wel een schaduw over het succes van de Eindhovenaren. ⚽90+4' - PSV weer aan de leiding! (4-3) BREAKING PSV komt op voorsprong! Driouech trekt vanaf links naar binnen en passeert Barkas met een schot door het midden, dat leek toch een houdbare bal maar daar zal bij PSV niemand om malen, het is 4-3! 90+1' - Schot Karlsson (3-3) Daar is Karlsson weer, maar nu kan Kovár het schot van de Zweed wél tegenhouden. 90' - Kopbal Sildillia (3-3) Sildillia krijgt een aardige kans met het hoofd, maar de rechtsback kopt een vrije trap van Veerman over het Utrecht-doel. 89' - Lange blessuretijd (3-3) Er komen mede door die nare blessure van Schouten maar liefst acht minuten aan blessuretijd bij. 🔄86'- Wissel PSV (3-3) Til maakt plaats voor Pepi. PSV heeft nog vijf minuten plus wat blessuretijd om nieuw puntverlies te voorkomen. 84' - Schot Bajraktarevic (3-3) Bajraktarevic haalt uit, maar schiet recht in de handen van Barkas. ⚽82' - Het is weer gelijk! (3-3) BREAKING FC Utrecht komt weer op gelijke hoogte! Karlsson wordt op links aangespeeld en vindt de verre hoek: 3-3! 81' - Het lijkt mee te vallen (3-2) Wanner moet wel even mee naar de zijlijn, maar doet dat lopend op eigen kracht en komt even later weer terug in het veld. 79' - Pijn bij Wanner (3-2) Ai, wordt het nóg erger voor PSV? Nu is het Wanner die naar de grond gaat en heel veel pijn heeft aan zijn enkel. El Karouani was erop gaan staan nadat de kersvers Oostenrijks international diens schot met een uiterste inspanning kon blokkeren. 🔄77' - Jans brengt de luchtmacht (3-2) FC Utrecht gaat de slotfase in met twee verse aanvallende krachten: Min en Haller nemen de plaatsen van Stepanov en Alarcón in. 76' - Kopbal Cathline (3-2) In de tegenstoot komt Utrecht er heel rap uit. Zechiël zet uiteindelijk voor op Cathline, maar Kovár brengt redding op zijn kopbal. 75' - Eerste wapenfeit Driouech (3-2) Driouech laat zich voor het eerst zien, maar zijn schot is een makkelijke prooi voor Barkas. 75' - PSV tweet over Schouten (3-2) 🔄73'- Dubbele wissel PSV (3-2) PSV gaat verder met verse vleugels: Perisic en Man staan hun plek af aan Driouech en Bajraktarevic.