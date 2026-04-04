Teruglezen: zo knokte PSV zich in blessuretijd naar zege op FC Utrecht

4 april 2026, 18:29   Bijgewerkt: 19:16
Liveblog PSV - FC Utrecht
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

PSV neemt het zaterdag om 16.30 uur in eigen huis op tegen FC Utrecht. Na nederlagen tegen NEC (2-3) en Telstar (3-1) hoopt de ploeg van Peter Bosz tegen de Domstedelingen wel weer drie punten bij te schrijven. Weten de Eindhovenaren te winnen, zijn ze officieus landskampioen. Zondag kan de titel in dat geval officieel worden binnengehaald als nummer twee Feyenoord punten laat liggen bij FC Volendam. In dit liveblog houden we je van minuut tot minuut op de hoogte van de ontwikkelingen bij PSV - FC Utrecht.

LIVE Eredivisie: PSV - FC Utrecht

04 Apr

18:29

AFGELOPEN!

Daar klinkt het laatste fluitsignaal! PSV verslaat FC Utrecht met grote dank aan Ismael Saibari met 4-3 en is officieus voor de derde keer op rij kampioen van Nederland. Het uitvallen van Jerdy Schouten werpt wel een schaduw over het succes van de Eindhovenaren.

04 Apr

18:22

⚽90+4' - PSV weer aan de leiding! (4-3)

PSV komt op voorsprong! Driouech trekt vanaf links naar binnen en passeert Barkas met een schot door het midden, dat leek toch een houdbare bal maar daar zal bij PSV niemand om malen, het is 4-3!

04 Apr

18:19

90+1' - Schot Karlsson (3-3)

Daar is Karlsson weer, maar nu kan Kovár het schot van de Zweed wél tegenhouden.

04 Apr

18:18

90' - Kopbal Sildillia (3-3)

Sildillia krijgt een aardige kans met het hoofd, maar de rechtsback kopt een vrije trap van Veerman over het Utrecht-doel.

04 Apr

18:18

89' - Lange blessuretijd (3-3)

Er komen mede door die nare blessure van Schouten maar liefst acht minuten aan blessuretijd bij.

04 Apr

18:14

🔄86'- Wissel PSV (3-3)

Til maakt plaats voor Pepi. PSV heeft nog vijf minuten plus wat blessuretijd om nieuw puntverlies te voorkomen.

04 Apr

18:12

84' - Schot Bajraktarevic (3-3)

Bajraktarevic haalt uit, maar schiet recht in de handen van Barkas. 

04 Apr

18:10

⚽82' - Het is weer gelijk! (3-3)

FC Utrecht komt weer op gelijke hoogte! Karlsson wordt op links aangespeeld en vindt de verre hoek: 3-3!

04 Apr

18:09

81' - Het lijkt mee te vallen (3-2)

Wanner moet wel even mee naar de zijlijn, maar doet dat lopend op eigen kracht en komt even later weer terug in het veld. 

04 Apr

18:07

79' - Pijn bij Wanner (3-2)

Ai, wordt het nóg erger voor PSV? Nu is het Wanner die naar de grond gaat en heel veel pijn heeft aan zijn enkel. El Karouani was erop gaan staan nadat de kersvers Oostenrijks international diens schot met een uiterste inspanning kon blokkeren.

04 Apr

18:05

🔄77' - Jans brengt de luchtmacht (3-2)

FC Utrecht gaat de slotfase in met twee verse aanvallende krachten: Min en Haller nemen de plaatsen van Stepanov en Alarcón in. 

04 Apr

18:04

76' - Kopbal Cathline (3-2)

In de tegenstoot komt Utrecht er heel rap uit. Zechiël zet uiteindelijk voor op Cathline, maar Kovár brengt redding op zijn kopbal. 

04 Apr

18:03

75' - Eerste wapenfeit Driouech (3-2)

Driouech laat zich voor het eerst zien, maar zijn schot is een makkelijke prooi voor Barkas.

04 Apr

18:03

75' - PSV tweet over Schouten (3-2)

04 Apr

18:02

🔄73'- Dubbele wissel PSV (3-2)

PSV gaat verder met verse vleugels: Perisic en Man staan hun plek af aan Driouech en Bajraktarevic.

PSV - Utrecht

PSV
4 - 3
FC Utrecht
Gespeeld op 4 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

