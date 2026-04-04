Kijkers storen zich aan goaltune van PSV: ‘Dit moeten we niet willen, jongens’

Jean-Paul Rison heeft zaterdag kritiek geuit op de goaltunes van PSV. De journalist en commentator is absoluut geen fan van de muziek die bij doelpunten van de Eindhovense ploeg in het Philips Stadion klinkt.

PSV kroonde zich zaterdag officieus tot landskampioen van Nederland. Het elftal van trainer Peter Bosz had het lastig tegen FC Utrecht, maar wist de wedstrijd in de blessuretijd toch nog naar zich toe te trekken dankzij een doelpunt van invaller Couhaib Driouech (4-3).

Na de winnende treffer van Driouech werd er een goaltune afgespeeld in het stadion van PSV. Datzelfde gebeurde na de treffers van Ismael Saibari (twee) en Guus Til.

Rison is er geen fan van dat PSV er na goals voor kiest om verschillende goaltunes af te spelen, steeds afhankelijk van de doelpuntenmaker. “Prachtig gevoetbald van PSV (Saibari) maar die goaltunes: dat moeten we toch niet willen met z'n allen jongens”, schreef de voetbaljournalist en commentator na het eerste doelpunt van Saibari op X.

Er wordt veel gereageerd op het bericht van Rison. Sommige kijkers zijn het roerend met hem eens, terwijl anderen zich niet kunnen ergeren aan de afwisselende goaltunes van PSV: