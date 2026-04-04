PSV heeft landstitel officieus binnen na doelpuntrijke wedstrijd tegen Utrecht

PSV heeft de landstitel officieus binnen dankzij even zwaarbevochten als doelpuntrijke zege op FC Utrecht: 4-3. Met twee goals en een assist was de grote man aan Eindhovense zijde. Het uitvallen van aanvoerder was een grote domper op de feestvreugde.

Bosz zette Guus Til zaterdagmiddag weer in de spits, waarmee de middenvelder de voorkeur kreeg boven Ricardo Pepi. Centraal achterin opteerde Bosz andermaal voor het duo Armando Obispo - Jerdy Schouten, maar omdat Obispo tijdens de warming-up geblesseerd afhaakte startte Yarek Gasiorowski op zijn plaats. Bij de bezoekers opteerde Ron Jans voor een driemansverdediging, bestaande uit Siebe Horemans, Matisse Diddens en Mike van der Hoorn. Wingbacks Niklas Vesterlund en Souffian El Karouani kregen daardoor de gelegenheid om veelvuldig mee naar voren te trekken.

Wie had verwacht dat PSV na de nederlagen voor de interlandvbreak tegen NEC (2-3) en Telstar (3-1) uit een ander vaatje zou gaan tappen, kwam bedrogen uit. Utrecht kwam een stuk beter uit de startblokken en dat resulteerde al na drie minuten in een voorsprong. Vesterlund trok de bal vanaf de achterlijn terug op spits Artem Stepanov, die alle tijd kreeg om aan te nemen en vervolgens half uit de draai raak schoot van een meter of tien: 0-1. PSV ging daarna op zoek naar een snelle gelijkmaker, maar Vasilios Barkas bracht uitstekend redding op een van richting veranderd schot van Ismael Saibari in de korte hoek.

Nog binnen het kwartier verdubbelde FC Utrecht vervolgens de voorsprong. Een lange bal van Barkas werd door de sterke Stepanov met het hoofd bij Ángel Alarcón gebracht. De Spanjaard lanceerde vervolgens de diepgaande Gjivai Zechiël, die een vrije doortocht naar het PSV-doel kreeg en oog in oog met Matej Kovár beheerst de 0-2 binnenschoot. Een paar minuten later had Stepanov er zelfs 0-3 van kunnen maken, maar zijn kopbal met stuit ging maar nét over. PSV slaagde er dankzij de individuele klasse van Saibari vervolgens wél in om snel wat terug te doen. De aanvallende middenvelder ontdeed zich op de linkerflank van Horemans, kapte Zechiël uit in de zestien en schoot hoog raak, waardoor het na amper twintig minuten al 1-2 werd.

Utrecht kreeg daarna via Vesterlund opnieuw een aardige kans op een derde treffer, maar Kovár bracht uitstekend redding. PSV trok het spel daarop wat meer naar zich toe, wat in de slotfase van de eerste helft in twee grote mogelijkheden resulteerde. Eerst slaagde Til er echter niet in om een breedtepass van Saibari te bekronen, de spits van dienst schoot voor halfopen doel naast. Vlak voor rust had de matig spelende Killian Sildillia de gelijkmaker op zijn schoen toen hij een gekraakt schot van Paul Wanner voor zijn voeten kreeg, maar de Fransman trof de lat. Zo zochten beide ploegen de kleedkamers op met een 1-2 voorsprong voor de bezoekers.

Waar PSV de kansen voor rust om zeep hield, stelde de koploper in de eerste tien minuten van het tweede bedrijf alsnog orde op zaken. Saibari eiste daarbij de absolute hoofdrol voor zich op. Eerst ontdeed hij zich na een dieptepass van Mauro Júnior van Didden en schoot de middenvelder zelf de 2-2 tegen de touwen. Even later brak PSV door over rechts en legde Saibari breed op Til, die nu wél trefzeker was bij de tweede paal: 3-2.

De stemming in het Philips Stadion verbeterde aanzienlijk nadat PSV de achterstand had omgebogen in een voorsprong, maar na een dik uur spelen werd het plotseling het héél stil. In een duel met Yoann Cathline verdraaide aanvoerder Schouten zijn knie, waardoor hij er per brancard vanaf moest. Het is voor de middenvelder annex centrale verdediger niet te hopen dat zijn deelname aan het WK met Oranje door deze blessure in gevaar gaat komen.

Zonder de onfortuinlijke Schouten hield de voorsprong van PSV geen stand. Invaller Jesper Karlsson wist Kovár in minuut 83 te passeren met een diagonaal schot in de verre hoek en bracht de stand zo op 3-3. PSV trok uiteindelijk echter toch aan het langste eind, toen invaller Couhaib Driouech in de vierde minuut van de blessuretijd vanaf randje zestien de 4-3 binnen schoot. Het schot van de linksbuiten leek houdbaar voor Barkas, maar de Griekse Utrecht-keeper moest het antwoord schuldig blijven.