PSV biedt excuses aan voor het optreden van Ryan Flamingo tijdens de kampioenshuldiging van dinsdag. De verdediger zong het lied 'wie niet springt, die is een Jood'. Een woordvoerder van de club reageert een dag later bij Omroep Brabant.
Flamingo zette tijdens de huldiging van PSV het lied ‘wie niet springt, die is een Jood’ in. Het publiek in Eindhoven zong mee. Vanaf het bordes zei Flamingo: “We doen nog één liedje. En wie niet springt die is een Jood, en wie niet springt die is een Jood”, wat hij nog even volhield.
Opvallend was dat Ismael Saibari de handen voor het hoofd sloeg toen Flamingo begon te zingen. Flamingo werd door een medewerker van PSV vriendelijk weggehaald. Ondertussen zette de dj een ander nummer in dat het lied van Flamingo overstemde (Voor Eindhoven mijn passie).
Een woordvoerder laat weten dat PSV excuses maakt en afstand neemt van de actie. Ook heeft Flamingo intern zijn excuses aangeboden voor de onhandige actie.
"Wij willen niet dat onze supporters dit soort liederen zingen in het stadion en dus moeten spelers dat ook niet doen", laat de clubwoordvoerder weten. "Spelers hebben immers een voorbeeldfunctie." PSV benadrukt dat Flamingo geen antisemitische intenties had, maar dat hij het desondanks niet had moeten doen.
Over het geheel kan PSV terugkijken op een mooie dag, voegt de woordvoerder toe. "De manier waarop in Eindhoven een landskampioenschap wordt gevierd is uniek. Het Stadhuisplein stond helemaal vol, maar ook de pleinen in de rest van de stad stonden vol en langs de route van de platte kar vierden duizenden PSV-supporters feest."
