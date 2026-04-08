Live voetbal

Nick Olij: 'Ik dacht dat Eindhoven de gekste was? Ik vind het wel meevallen'

8 april 2026, 10:00
Nick Olij PSV fans
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Nick Olij heeft zich dinsdag tijdens de huldiging van PSV tot twee keer toe uitgelaten over de supporters van de club. De doelman liet in alle twee de interviews weten dat hij had eigenlijk had verwacht dat de Eindhovenaren beter konden feesten.

Olij sprak zich dinsdag twee keer uit over de vierende aanhang van PSV tijdens de huldiging van de kampioen van de Eredivisie. Dat deed hij voor het eerst op de platte kar in gesprek met Aletha Leidelmeijer van ESPN: "Dit is mijn eerste keer. Het is een waanzinnige dag en dat geeft een prachtig gevoel. Ik dacht alleen dat Eindhovenaren wat beter konden feesten, maar dat komt nog denk ik", aldus de doelman.

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens deed de reservekeeper van PSV dit voor een volgepakt Stadhuisplein nog eens over toen hij de microfoon kreeg: "Ik dacht dat Eindhoven de gekste was, maar ik vind het wel meevallen", zei de doelman, waarna hij de aanwezige dj vroeg een nummer in te zetten.

Zijn uitspraak kon overigens niet op de volledige goedkeuring van het aanwezige PSV-publiek rekenen. Er klonk her en der wat gefluit op het Stadhuisplein na de woorden van Olij.

Olij maakte vorige zomer de overstap van Sparta Rotterda naar PSV. Het werd, ondanks de landstitel, niet het seizoen waar hij op had gehoopt. Olij verloor de concurrentiestrijd van Matěj Kovář en kampte met veel blessureleed.

Bekijk hieronder alle twee de fragmenten van Olij tijdens de huldiging van PSV:

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
10 2 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

De Enige Echte
97 Reacties
968 Dagen lid
161 Likes
De Enige Echte
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Nick wil een transfer maken en dit komt hem goed uit. Dit zijn praktijken die vroeger ingefluisterd werden door de legendarische Mino Raiola!

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
854 Reacties
1.289 Dagen lid
5.246 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Een feestje is zo goed als je hem zelf ervaart. Feit dat de meeste mensen het geweldig vonden, en hij niet, zegt misschien meer over hemzelf dan over of Eindhovenaren kunnen feesten.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Sparta - PSV

Sparta Rotterdam
18:45
PSV
Wordt gespeeld op 11 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Nick Olij

Nick Olij
Jong PSV
Team: Jong PSV
Leeftijd: 30 jaar (1 aug. 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong PSV
1
0
2025/2026
PSV
0
0
2024/2025
Sparta
34
0
2023/2024
Sparta
35
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws