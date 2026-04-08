Nick Olij: 'Ik dacht dat Eindhoven de gekste was? Ik vind het wel meevallen'

heeft zich dinsdag tijdens de huldiging van PSV tot twee keer toe uitgelaten over de supporters van de club. De doelman liet in alle twee de interviews weten dat hij had eigenlijk had verwacht dat de Eindhovenaren beter konden feesten.

Olij sprak zich dinsdag twee keer uit over de vierende aanhang van PSV tijdens de huldiging van de kampioen van de Eredivisie. Dat deed hij voor het eerst op de platte kar in gesprek met Aletha Leidelmeijer van ESPN: "Dit is mijn eerste keer. Het is een waanzinnige dag en dat geeft een prachtig gevoel. Ik dacht alleen dat Eindhovenaren wat beter konden feesten, maar dat komt nog denk ik", aldus de doelman.

Lees hier alles over de huldiging van PSV terug:

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens deed de reservekeeper van PSV dit voor een volgepakt Stadhuisplein nog eens over toen hij de microfoon kreeg: "Ik dacht dat Eindhoven de gekste was, maar ik vind het wel meevallen", zei de doelman, waarna hij de aanwezige dj vroeg een nummer in te zetten.

Zijn uitspraak kon overigens niet op de volledige goedkeuring van het aanwezige PSV-publiek rekenen. Er klonk her en der wat gefluit op het Stadhuisplein na de woorden van Olij.

Olij maakte vorige zomer de overstap van Sparta Rotterda naar PSV. Het werd, ondanks de landstitel, niet het seizoen waar hij op had gehoopt. Olij verloor de concurrentiestrijd van Matěj Kovář en kampte met veel blessureleed.

Bekijk hieronder alle twee de fragmenten van Olij tijdens de huldiging van PSV: