Live voetbal

Koevermans onthult: 'Ik wacht al jaren op seizoenkaart PSV voor mijn dochters'

8 april 2026, 07:25
De huldiging van PSV in 2026
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

PSV hoopt de capaciteit in het Philips Stadion uiterlijk 2030 uit te breiden naar 52.000 tot 58.500 plaatsen. Daardoor zou de wachtlijst voor seizoenkaarten ingekort kunnen worden, wat goed nieuws betekent voor Danny Koevermans.

Net als veel fans zit Koevermans in de wachtrij voor een seizoenkaart bij de kampioen van Nederland. “Ik weet dat er heel lange wachtlijsten zijn voor seizoenkaarten. Ik ben daar één van. Ik wacht al jaren voor allebei mijn dochters”, vertelt hij bij ESPN.

Artikel gaat verder onder video

Vorige maand presenteerde PSV de plannen voor de verbouwing. Momenteel biedt het stadion plaats aan 35.000 toeschouwers, maar dat aantal moet fors worden opgeschroefd. “Ik hoop dat het lukt, want dan kan ik misschien eindelijk in aanmerking komen voor die seizoenkaarten”, zegt Koevermans. Mogelijk wordt het zelfs het grootste stadion van Nederland. De Johan Cruijff ArenA heeft die eer nu in handen met 56.120 plaatsen.

De voormalig spits, die tussen 2007 en 2011 voor PSV speelde, doet geen beroep op zijn status als oud-speler om de wachtrij te omzeilen. “Dat is iets anders. Ik vind niet dat ik bepaalde privileges heb waardoor ik voorrang kan krijgen. Ik moet ook gewoon wachten. Soms heb ik inderdaad wel eens dat ik een wedstrijdje mag komen. Maar met seizoenkaarten vind ik dat een ander verhaal. Ik sta ook gewoon op de wachtlijst. Nu er zo veel plaatsen bijkomen, hoop ik wel dat ik aan de beurt ben als het zo ver komt.”

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
7 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws