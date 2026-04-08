PSV hoopt de capaciteit in het Philips Stadion uiterlijk 2030 uit te breiden naar 52.000 tot 58.500 plaatsen. Daardoor zou de wachtlijst voor seizoenkaarten ingekort kunnen worden, wat goed nieuws betekent voor Danny Koevermans.

Net als veel fans zit Koevermans in de wachtrij voor een seizoenkaart bij de kampioen van Nederland. “Ik weet dat er heel lange wachtlijsten zijn voor seizoenkaarten. Ik ben daar één van. Ik wacht al jaren voor allebei mijn dochters”, vertelt hij bij ESPN.

Vorige maand presenteerde PSV de plannen voor de verbouwing. Momenteel biedt het stadion plaats aan 35.000 toeschouwers, maar dat aantal moet fors worden opgeschroefd. “Ik hoop dat het lukt, want dan kan ik misschien eindelijk in aanmerking komen voor die seizoenkaarten”, zegt Koevermans. Mogelijk wordt het zelfs het grootste stadion van Nederland. De Johan Cruijff ArenA heeft die eer nu in handen met 56.120 plaatsen.

De voormalig spits, die tussen 2007 en 2011 voor PSV speelde, doet geen beroep op zijn status als oud-speler om de wachtrij te omzeilen. “Dat is iets anders. Ik vind niet dat ik bepaalde privileges heb waardoor ik voorrang kan krijgen. Ik moet ook gewoon wachten. Soms heb ik inderdaad wel eens dat ik een wedstrijdje mag komen. Maar met seizoenkaarten vind ik dat een ander verhaal. Ik sta ook gewoon op de wachtlijst. Nu er zo veel plaatsen bijkomen, hoop ik wel dat ik aan de beurt ben als het zo ver komt.”