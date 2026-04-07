Ryan Flamingo zette dinsdagavond tijdens de huldiging van PSV het lied ‘wie niet springt, is een jood’ in. Het publiek in Eindhoven zong mee.
Vanaf het bordes zong Flamingo: “We doen nog één liedje. En wie niet springt die is een jood, en wie niet springt die is een jood”, wat hij nog even volhield.
Opvallend was dat Ismael Saibari de handen voor het hoofd sloeg toen Flamingo begon te zongen. Flamingo werd door een medewerker van PSV vriendelijk weggehaald. Ondertussen zette de dj een ander nummer in dat het lied van Flamingo overstemde (Voor Eindhoven mijn passie).
Op sociale media reageren meerdere kijkers op het lied. Het lied wordt in voetbalstadions veel gezongen, vooral in wedstrijden tegen Ajax.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.