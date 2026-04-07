PSV-medewerker haalt Flamingo weg na inzetten 'wie niet springt is een Jood'

7 april 2026, 19:14
PSV-spelers Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo en Anass Salah-Eddine vieren het kampioenschap
Foto: © Imago
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Ryan Flamingo zette dinsdagavond tijdens de huldiging van PSV het lied ‘wie niet springt, is een jood’ in. Het publiek in Eindhoven zong mee.

Vanaf het bordes zong Flamingo: “We doen nog één liedje. En wie niet springt die is een jood, en wie niet springt die is een jood”, wat hij nog even volhield.

Opvallend was dat Ismael Saibari de handen voor het hoofd sloeg toen Flamingo begon te zongen. Flamingo werd door een medewerker van PSV vriendelijk weggehaald. Ondertussen zette de dj een ander nummer in dat het lied van Flamingo overstemde (Voor Eindhoven mijn passie).

Op sociale media reageren meerdere kijkers op het lied. Het lied wordt in voetbalstadions veel gezongen, vooral in wedstrijden tegen Ajax.

➡️ Meer over de huldiging van PSV

Lees ook:
PEC Zwolle-fans met gezichtsbedekking

Aftrap bij IJsselderby Go Ahead - PEC Zwolle, 100 minuten later dan gepland

  • zo 5 april, 12:27
  • 5 apr. 12:27
  • 6
Youri Baas Ajax FC Twente

Twente wint in Amsterdam, Ajax ziet CL-ticket uit het zicht verdwijnen

  • za 4 april, 22:55
  • 4 apr. 22:55
  • 12
Ramiz Zerrouki en Mika Godts

'Godts weigert hand van Zerrouki na Ajax - FC Twente'

  • Gisteren, 15:47
  • Gisteren, 15:47
  • 3
Voetballers hebben de mond vol van racistische opmerkingen op de voetbalvelden en gaat er een donkere speler een antisemitisch lied bij de huldiging van zijn club staan zingen. Dan vraag je het erom.

Ik denk dat Flamingo heeft bijgedragen aan dit kampioenschap om wat hij in zijn voeten heeft, niet door wat hij in zijn hoofd heeft.

Voetballers hebben de mond vol van racistische opmerkingen op de voetbalvelden en gaat er een donkere speler een antisemitisch lied bij de huldiging van zijn club staan zingen. Dan vraag je het erom.

Ik denk dat Flamingo heeft bijgedragen aan dit kampioenschap om wat hij in zijn voeten heeft, niet door wat hij in zijn hoofd heeft.

Ryan Flamingo

Ryan Flamingo
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 23 jaar (31 dec. 2002)
Positie: V, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
28
2
2024/2025
PSV
34
0
2023/2024
Sassuolo
-
-
2023/2024
Utrecht
34
3

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

