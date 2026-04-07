zette dinsdagavond tijdens de huldiging van PSV het lied ‘wie niet springt, is een jood’ in. Het publiek in Eindhoven zong mee.

Vanaf het bordes zong Flamingo: “We doen nog één liedje. En wie niet springt die is een jood, en wie niet springt die is een jood”, wat hij nog even volhield.

Opvallend was dat Ismael Saibari de handen voor het hoofd sloeg toen Flamingo begon te zongen. Flamingo werd door een medewerker van PSV vriendelijk weggehaald. Ondertussen zette de dj een ander nummer in dat het lied van Flamingo overstemde (Voor Eindhoven mijn passie).

Op sociale media reageren meerdere kijkers op het lied. Het lied wordt in voetbalstadions veel gezongen, vooral in wedstrijden tegen Ajax.