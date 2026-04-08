Scheidsrechter Sander van der Eijk was afgelopen zaterdag tijdens Ajax - FC Twente helemaal klaar met aanvaller van de thuisploeg. Uit beelden van ESPN blijkt dat de arbiter aanvoerder Youri Baas verzocht om de Belg 'weg te houden'.

Ajax leed zaterdagavond op eigen veld een gevoelige nederlaag in de strijd om de tweede plaats. Wout Weghorst maakte in de eerste helft nog wel de openingstreffer van Ramiz Zerrouki ongedaan, maar tien minuten voor tijd tekende rechtsback Bart van Rooij van FC Twente alsnog voor de beslissende 1-2. Beide clubs wisselden door het resultaat van plek op de ranglijst: met nog vijf wedstrijden te gaan staat FC Twente nu vierde en is Ajax slechts vijfde in de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

ESPN deelt wedstrijdbeelden van Ajax - FC Twente waarop ook de audio die de microfoon van Van der Eijk opnam te horen is. Zo weten we nu alsnog dat Sean Steur zich na een overtreding bij de arbiter meldde met de woorden: "Dit is een mannensport, hè scheids?" Van der Eijk reageerde laconiek: "Zeker, zeker, ik fluit ook bij de mannen." Godts mengt zich daarna verontwaardigd in de discussie, maar de scheidsrechter kapt de Belg direct af: "Ga weg, ga weg." Dat pikt Godts niet: "Wat, ga weg? Wat, ga weg?", vraagt de linksbuiten verontwaardigd.

Even later wendt Van der Eijk zich tot Youri Baas, die na de wissel van Steven Berghuis de aanvoerdersband kreeg omgeschoven. "Jij bent de nieuwe aanvoerder, hè? Wij kunnen praten met elkaar, ok?", vraagt de scheidsrechter aan de verdediger. "Houd 'm weg, Mika", krijgt Baas vervolgens te horen. Dat lukt echter niet, want Godts komt daarna opnieuw verhaal halen. "Waarom daar geen overtreding en daar wel? Dat wil ik gewoon vragen", zegt de Belg. Van der Eijk antwoordt: "Als je het aan honderd scheidsrechters vraagt, honderd keer wordt er gefloten. Je kent dat wel."