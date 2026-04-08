Ajax ziet volgende doelman wegvallen: Joeri Heerkens wacht operatie

8 april 2026, 11:04
Ajax-spelers Don-Angelo Konadu, Aaron Bouwman, Joeri Heerkens, Oscar Gloukh en Anton Gaaei
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Het zit Ajax op keepersgebied niet mee dit seizoen. Nadat eerste doelman Vítězslav Jaroš eerder al ernstig geblesseerd raakte, is nu ook Jong Ajax-doelman Joeri Heerkens voor de rest van het seizoen uitgeschakeld.

Dat maakt de Amsterdamse club bekend. Heerkens raakte maandagmiddag geblesseerd tijdens de uitwedstrijd van Jong Ajax tegen Vitesse (6-1). Het ging mis bij het uittrappen van de bal, waarna de goalie al na twintig minuten het veld moest verlaten. Ayman el Hani was zijn vervanger en maakte daarmee zijn debuut.

Dinsdag is er verder onderzoek gedaan naar de blessure van Heerkens. Daaruit is gebleken dat de doelman van de Amsterdammers geopereerd moet worden aan de enkelblessure die hij heeft opgelopen. Hij zal dit seizoen dan ook niet meer in actie komen.

Heerkens werd vorige zomer door Ajax overgenomen van het Tsjechische Sparta Praag. Ajax betaalde destijds zo'n twee miljoen euro voor de doelman, die indruk maakte onder de lat bij Oranje O19 tijdens het EK.

dilima1966
3.424 Reacties
1.031 Dagen lid
16.894 Likes
dilima1966
Ajax zou interesse hebben in Erik Lira van cruze voor de nummer 6 positie nog maar 22 wedstrijden gespeelt laat ajax dan proberen Bernardo Silva binnen te halen dat is een echte leider op het middenveld is transfervrij en heel veel ervaring

Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.424 Reacties
1.031 Dagen lid
16.894 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
Ajax zou interesse hebben in Erik Lira van cruze voor de nummer 6 positie nog maar 22 wedstrijden gespeelt laat ajax dan proberen Bernardo Silva binnen te halen dat is een echte leider op het middenveld is transfervrij en heel veel ervaring

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44

