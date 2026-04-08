Het zit Ajax op keepersgebied niet mee dit seizoen. Nadat eerste doelman Vítězslav Jaroš eerder al ernstig geblesseerd raakte, is nu ook Jong Ajax-doelman Joeri Heerkens voor de rest van het seizoen uitgeschakeld.
Dat maakt de Amsterdamse club bekend. Heerkens raakte maandagmiddag geblesseerd tijdens de uitwedstrijd van Jong Ajax tegen Vitesse (6-1). Het ging mis bij het uittrappen van de bal, waarna de goalie al na twintig minuten het veld moest verlaten. Ayman el Hani was zijn vervanger en maakte daarmee zijn debuut.
Dinsdag is er verder onderzoek gedaan naar de blessure van Heerkens. Daaruit is gebleken dat de doelman van de Amsterdammers geopereerd moet worden aan de enkelblessure die hij heeft opgelopen. Hij zal dit seizoen dan ook niet meer in actie komen.
Heerkens werd vorige zomer door Ajax overgenomen van het Tsjechische Sparta Praag. Ajax betaalde destijds zo'n twee miljoen euro voor de doelman, die indruk maakte onder de lat bij Oranje O19 tijdens het EK.
Ajax zou interesse hebben in Erik Lira van cruze voor de nummer 6 positie nog maar 22 wedstrijden gespeelt laat ajax dan proberen Bernardo Silva binnen te halen dat is een echte leider op het middenveld is transfervrij en heel veel ervaring
