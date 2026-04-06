Wim Kieft is geschrokken van de betalingen die Ajax in het seizoen 2024/25 heeft gedaan aan spelersmakelaars. Met een bedrag van 21,4 miljoen euro hadden de Amsterdammers veruit de hoogste uitgaves aan voetbalagenten voor hun vertegenwoordiging bij de totstandkoming van spelerscontracten en transfers. Feyenoord (13,8 miljoen) en PSV (13,7 miljoen) volgden.

De KNVB maakte de cijfers vorige week bekend. Kieft snijdt de kwestie aan in de podcast KieftJansenEgmondGijp. “Ajax heeft het afgelopen boekjaar 21 miljoen euro aan fees betaald aan spelersmakelaars. Is dat veel? Dat is toch veel, of niet? Voor al die k*tspelers die ze gehaald hebben.” Michel van Egmond reageert lachend: “Eigenlijk geef je zelf het antwoord al.”

Topzaakwaarnemer Rob Jansen grapt: “Het is 21 miljoen te veel.” Van Egmond vraagt Jansen wat voor conclusies uit dat bedrag getrokken kunnen worden. “Zegt het dat mensen bij de club zich in de maling laten nemen? Wat zegt het?"

“Dat is een heel goede vraag”, antwoordt Jansen. “Als er wanprestaties zijn in het technisch beleid, ligt de oorzaak naar mijn idee bij de club zelf. Een makelaar wordt binnengehaald en krijgt zijn fee. Als er te veel is betaald… In de tijd van Overmars werd dat ook gedaan, maar hoorde je er niemand over vanwege het sportieve succes. Dan wordt het geaccepteerd.”

'Feyenoord is verder dan Ajax'

“Nu is het een drama, dus lijkt elke euro er één te veel. Men kijkt er anders naar. Maar als je dit elftal ziet spelen, ben ik heel benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen. Ik denk dat Ajax verder weg is dan Feyenoord. Op dit moment vind ik Feyenoord stabieler in het management dan Ajax”, stelt Jansen, waarop Van Egmond cynisch reageert: “Ja, die mensen blijven allemaal zitten. In die zin zijn ze ontzettend stabiel. Ze blijven maar zitten.”