Míchel houdt de kaken stevig op elkaar over zijn sportieve toekomst, ondanks vermeende interesse van zowel Ajax als Villarreal. De trainer beschikt over een aflopend contract bij Girona en weigert voorlopig in te gaan op een aanbieding om te verlengen. Volgens de Spaanse oefenmeester ligt de volledige focus momenteel op handhaving in La Liga, waarna hij pas een definitieve knoop wil doorhakken over een volgend avontuur.

In Spanje draait de geruchtenmolen inmiddels op volle toeren. Het toonaangevende Diario AS meldt dat Míchel hoog op het wensenlijstje staat bij Villarreal, mocht de huidige trainer Marcelino besluiten om niet te verlengen. De Spaanse sportkrant stelt dat Míchel perfect in het systeem van de huidige nummer drie van La Liga zou passen en daar optimaal gebruik kan maken van de jeugdopleiding. Hoewel hij bij Girona een blanco cheque op zijn bureau heeft liggen, zou hij na een succesvol dienstverband de tijd rijp achten om zijn opties te overwegen.

Zelf weigert de trainer vooruit te lopen op een naderende overstap. Hij heeft de contractgesprekken met de Catalaanse club on hold gezet totdat de magische grens van 42 punten is bereikt. "Voor mij is het heden het belangrijkste, en ik ben verliefd op Girona", zo reageerde hij op op de persconferentie op de vraag naar de interesse van andere clubs. De oefenmeester benadrukt dat het sportieve belang van zijn huidige werkgever voorop staat. "Ik denk alleen maar aan het behoud van Girona in La Liga", aldus Míchel. "Als we ons hebben verzekerd van handhaving, dan praten we erover".

Ondertussen houden ze ook in Amsterdam de situatie nauwlettend in de gaten. Míchel geldt als een van de topkandidaten voor technisch directeur Jordi Cruijff, waarbij transferexpert Matteo Moretto onlangs zelfs meldde dat er al gesprekken zouden lopen. Voor de Spanjaard wacht maandagavond in ieder geval een pikant affiche. Met Girona, dat momenteel veertiende staat met 34 punten, neemt hij het in eigen huis op tegen zijn beoogde nieuwe werkgever Villarreal.