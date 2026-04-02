De zoektocht van Ajax naar een nieuwe trainer heeft een verrassende wending genomen. De bekende journalist Matteo Moretto meldt bij Radio Marca dat Jordi Cruijff zijn pijlen heeft gericht op Míchel Sánchez, de huidige trainer van Girona. De onderhandelingen zouden zelfs al zijn begonnen, meldt diezelfde Moretto.

Moretto was op de radio heel duidelijk over de situatie: "Míchel geniet grote belangstelling van Ajax." De journalist onthulde bovendien dat de technisch directeur al spijkers met koppen probeert te slaan: "Jordi wil Míchel en is zijn mogelijke aanstelling al aan het polsen." Omdat hij de Spaanse competitie door en door kent, is zijn keuze voor Míchel niet vreemd. Als we de Spaanse journalist moeten geloven, zijn de onderhandelingen zelfs al van start.

Waarom Míchel?

Míchel is bij Girona uitgegroeid tot een goede trainer. Hij staat bekend om zijn moderne spelopvatting waarbij hij zijn team altijd laat voetballen met extreem veel balbezit en een hoge druk op de tegenstander. Dit is precies het type voetbal dat de kritische fans in de Johan Cruijff Arena weer willen zien. Hij heeft bovendien al een sterke link met het Amsterdamse verleden; bij Girona werkt hij dagelijks succesvol samen met oud-Ajacieden Daley Blind en Donny van de Beek. Zijn ervaring met spelers die het systeem van Ajax van binnenuit kennen, maakt hem de perfecte kandidaat.

Prestaties en contractsituatie

Dat Cruijff fan is, is logisch als je naar de prestaties van de vijftigjarige trainer kijkt. Míchel kreeg het voor elkaar om met drie verschillende clubs (Rayo Vallecano, Huesca en Girona) naar het hoogste niveau te promoveren. Zijn absolute hoogtepunt was het behalen van de Champions League met het kleine Girona in 2024. Hoewel Míchel erg populair is in Spanje, lijkt dit het ideale moment voor Ajax om toe te slaan. Zijn contract bij Girona loopt komende zomer (2026) af, waardoor hij transfervrij de overstap kan maken. Bovendien staat Girona momenteel op een teleurstellende 13e plaats in La Liga.