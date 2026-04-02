Jordi Cruijff opent onderhandelingen met beoogde nieuwe Ajax-trainer Míchel Sánchez

2 april 2026, 22:30
Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

De zoektocht van Ajax naar een nieuwe trainer heeft een verrassende wending genomen. De bekende journalist Matteo Moretto meldt bij Radio Marca dat Jordi Cruijff zijn pijlen heeft gericht op Míchel Sánchez, de huidige trainer van Girona. De onderhandelingen zouden zelfs al zijn begonnen, meldt diezelfde Moretto.

Moretto was op de radio heel duidelijk over de situatie: "Míchel geniet grote belangstelling van Ajax." De journalist onthulde bovendien dat de technisch directeur al spijkers met koppen probeert te slaan: "Jordi wil Míchel en is zijn mogelijke aanstelling al aan het polsen." Omdat hij de Spaanse competitie door en door kent, is zijn keuze voor Míchel niet vreemd. Als we de Spaanse journalist moeten geloven, zijn de onderhandelingen zelfs al van start.

Waarom Míchel?

Míchel is bij Girona uitgegroeid tot een goede trainer. Hij staat bekend om zijn moderne spelopvatting waarbij hij zijn team altijd laat voetballen met extreem veel balbezit en een hoge druk op de tegenstander. Dit is precies het type voetbal dat de kritische fans in de Johan Cruijff Arena weer willen zien. Hij heeft bovendien al een sterke link met het Amsterdamse verleden; bij Girona werkt hij dagelijks succesvol samen met oud-Ajacieden Daley Blind en Donny van de Beek. Zijn ervaring met spelers die het systeem van Ajax van binnenuit kennen, maakt hem de perfecte kandidaat.

Prestaties en contractsituatie

Dat Cruijff fan is, is logisch als je naar de prestaties van de vijftigjarige trainer kijkt. Míchel kreeg het voor elkaar om met drie verschillende clubs (Rayo Vallecano, Huesca en Girona) naar het hoogste niveau te promoveren. Zijn absolute hoogtepunt was het behalen van de Champions League met het kleine Girona in 2024. Hoewel Míchel erg populair is in Spanje, lijkt dit het ideale moment voor Ajax om toe te slaan. Zijn contract bij Girona loopt komende zomer (2026) af, waardoor hij transfervrij de overstap kan maken. Bovendien staat Girona momenteel op een teleurstellende 13e plaats in La Liga.

Reageren
Henk Postulart
Henk Postulart
Bovendien staat Girona momenteel op een teleurstellende 13e plaats in La Liga. Dit stukje tekst dan draaien ze toch niet geweldig. Wat maakt deze trainer zo op de promotie en cl succes na zo goed?

21
21
@Henk Postulart Girona heeft een bizar goed seizoen gehad, maar normaal gesproken is het gewoon een middenmootclub. Michel Sanchez heeft uitstekend gepresteerd, mooi en aanvallend voetbal. Bij Ajax krijgt hij een selectie die wel mee kan draaien bij de (sub)top. Ik ben benieuwd.

dilima1966
dilima1966
Ik zie liever een andere trainer aangesteld worden dan hij bij ajax

Just Me
Just Me
Het is niet wat je ken, maar wie je kent ..........

CG
CG
Laten ze hem dan maar halen, lijkt mij!!

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44

