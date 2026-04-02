Klaassen 'groot vraagteken' bij Ajax voor belangrijk duel met Twente

2 april 2026, 13:30
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Het is nog onzeker of Davy Klaassen zaterdag in actie kan komen als nummer vier Ajax het in eigen huis opneemt tegen nummer vijf FC Twente, zo laat Óscar García weten op zijn persconferentie. De aanvoerder kampt met knieklachten. Ook achter Kian Fitz-Jim en Takehiro Tomiyasu staan ‘grote vraagtekens’.

Ajax neemt het zaterdag in eigen huis op tegen FC Twente. Op zijn persconferentie voorafgaand aan het duel heeft García een update gegeven over de blessures bij de Amsterdammers. “We hebben wat spelers die grote vraagtekens zijn”, laat de interim-coach weten. Een daarvan is zijn aanvoerder Klaassen. “Davy heeft wat problemen met zijn knie”, legt García uit.

De middenvelder is echter niet het enige twijfelgeval bij Ajax. Ook voor Fitz-Jim en Tomiyasu is het nog onzeker of ze inzetbaar zijn tegen de Enschedeërs. Laatstgenoemde viel voor de interlandperiode op bezoek bij Feyenoord (1-1) een kwartier voor tijd uit. Vervolgens moest hij zich ook afmelden bij de Japanse nationale ploeg.

Later in de persconferentie wordt García ook nog gevraagd naar de inzetbaarheid van Ko Itakura, die de afgelopen maanden ontbrak met een rugblessure. “Hij zou beschikbaar kunnen zijn”, antwoordt de trainer. “Daar moeten we vandaag en morgen naar kijken. Hij is een vraagteken, maar heeft de laatste twee dagen gedeeltelijk meegetraind. Maar hij is dichter bij een terugkeer dan de andere drie.”

Twente wint in Amsterdam, Ajax ziet CL-ticket uit het zicht verdwijnen

Alex Kroes haalt uit: 'Farioli door mij vertrokken bij Ajax? F*ck you!'

Klaassen zullen wij niet missen.

Het gaat een zware/moeilijke pot worden!!

Klaassen zullen wij niet missen.

Ajax - Twente

Ajax
1 - 2
FC Twente
Gespeeld op 4 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Davy Klaassen
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (21 feb. 1993)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
27
6
2024/2025
Ajax
31
8
2023/2024
Inter
13
0
2023/2024
Ajax
2
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44

