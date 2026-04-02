Het is nog onzeker of Davy Klaassen zaterdag in actie kan komen als nummer vier Ajax het in eigen huis opneemt tegen nummer vijf FC Twente, zo laat Óscar García weten op zijn persconferentie. De aanvoerder kampt met knieklachten. Ook achter Kian Fitz-Jim en Takehiro Tomiyasu staan ‘grote vraagtekens’.
Ajax neemt het zaterdag in eigen huis op tegen FC Twente. Op zijn persconferentie voorafgaand aan het duel heeft García een update gegeven over de blessures bij de Amsterdammers. “We hebben wat spelers die grote vraagtekens zijn”, laat de interim-coach weten. Een daarvan is zijn aanvoerder Klaassen. “Davy heeft wat problemen met zijn knie”, legt García uit.
De middenvelder is echter niet het enige twijfelgeval bij Ajax. Ook voor Fitz-Jim en Tomiyasu is het nog onzeker of ze inzetbaar zijn tegen de Enschedeërs. Laatstgenoemde viel voor de interlandperiode op bezoek bij Feyenoord (1-1) een kwartier voor tijd uit. Vervolgens moest hij zich ook afmelden bij de Japanse nationale ploeg.
Later in de persconferentie wordt García ook nog gevraagd naar de inzetbaarheid van Ko Itakura, die de afgelopen maanden ontbrak met een rugblessure. “Hij zou beschikbaar kunnen zijn”, antwoordt de trainer. “Daar moeten we vandaag en morgen naar kijken. Hij is een vraagteken, maar heeft de laatste twee dagen gedeeltelijk meegetraind. Maar hij is dichter bij een terugkeer dan de andere drie.”
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.