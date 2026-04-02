Het is nog onzeker of zaterdag in actie kan komen als nummer vier Ajax het in eigen huis opneemt tegen nummer vijf FC Twente, zo laat Óscar García weten op zijn persconferentie. De aanvoerder kampt met knieklachten. Ook achter en staan ‘grote vraagtekens’.

Ajax neemt het zaterdag in eigen huis op tegen FC Twente. Op zijn persconferentie voorafgaand aan het duel heeft García een update gegeven over de blessures bij de Amsterdammers. “We hebben wat spelers die grote vraagtekens zijn”, laat de interim-coach weten. Een daarvan is zijn aanvoerder Klaassen. “Davy heeft wat problemen met zijn knie”, legt García uit.

De middenvelder is echter niet het enige twijfelgeval bij Ajax. Ook voor Fitz-Jim en Tomiyasu is het nog onzeker of ze inzetbaar zijn tegen de Enschedeërs. Laatstgenoemde viel voor de interlandperiode op bezoek bij Feyenoord (1-1) een kwartier voor tijd uit. Vervolgens moest hij zich ook afmelden bij de Japanse nationale ploeg.

Later in de persconferentie wordt García ook nog gevraagd naar de inzetbaarheid van Ko Itakura, die de afgelopen maanden ontbrak met een rugblessure. “Hij zou beschikbaar kunnen zijn”, antwoordt de trainer. “Daar moeten we vandaag en morgen naar kijken. Hij is een vraagteken, maar heeft de laatste twee dagen gedeeltelijk meegetraind. Maar hij is dichter bij een terugkeer dan de andere drie.”