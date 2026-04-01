Volgens Tijmen van Wissing van RTV Oost is de transfer van naar FC Twente nog altijd mogelijk. Waar Gertjan Verbeek vorige week leek te suggereren dat de ‘droomtransfer’ van de spits naar de Tukkers van de baan was, stelt Van Wissing dat Weghorst wél een kandidaat is om bij Twente aan de slag te gaan.

“Ze hullen zich allemaal nog in nevelen, maar Wout Weghorst is echt wel kandidaat om bij FC Twente aan de slag te gaan”, dropt de journalist woensdagavond op X. Van Wissing voegt daaraan toe dat de boomlange aanvaller van Ajax zelf ook openstaat voor een terugkeer naar het oosten van het land: “Hij is zelf bovendien genegen om weer naar deze streek te komen.”

Eerder meldde het Algemeen Dagblad dat er meerdere clubs interesse hebben in Weghorst. Naast FC Twente zouden ook buitenlandse clubs de 51-voudig Oranje-international op hun lijstje hebben staan. Weghorst stond eerder in zijn carrière al dicht bij een transfer naar Twente, totdat Ajax roet in het eten gooide.

Bij Ajax heeft Weghorst een aflopend contract, dat nog niet formeel is opgezegd. Verbeek sprak onlangs over de aanstaande contractverlenging van Ricky van Wolfswinkel, wat de geruchten over een mogelijke transfer van Weghorst naar Twente volgens hem de prullenbak in konden. Toch lijkt er nog altijd kans op een deal.