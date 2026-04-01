Live voetbal

Wout Weghorst staat open voor terugkeer naar het oosten

1 april 2026, 18:02
Wout Weghorst biedt excuses aan richting FC Twente-publiek
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Volgens Tijmen van Wissing van RTV Oost is de transfer van Wout Weghorst naar FC Twente nog altijd mogelijk. Waar Gertjan Verbeek vorige week leek te suggereren dat de ‘droomtransfer’ van de spits naar de Tukkers van de baan was, stelt Van Wissing dat Weghorst wél een kandidaat is om bij Twente aan de slag te gaan.

“Ze hullen zich allemaal nog in nevelen, maar Wout Weghorst is echt wel kandidaat om bij FC Twente aan de slag te gaan”, dropt de journalist woensdagavond op X. Van Wissing voegt daaraan toe dat de boomlange aanvaller van Ajax zelf ook openstaat voor een terugkeer naar het oosten van het land: “Hij is zelf bovendien genegen om weer naar deze streek te komen.”

Artikel gaat verder onder video

Eerder meldde het Algemeen Dagblad dat er meerdere clubs interesse hebben in Weghorst. Naast FC Twente zouden ook buitenlandse clubs de 51-voudig Oranje-international op hun lijstje hebben staan. Weghorst stond eerder in zijn carrière al dicht bij een transfer naar Twente, totdat Ajax roet in het eten gooide.

Bij Ajax heeft Weghorst een aflopend contract, dat nog niet formeel is opgezegd. Verbeek sprak onlangs over de aanstaande contractverlenging van Ricky van Wolfswinkel, wat de geruchten over een mogelijke transfer van Weghorst naar Twente volgens hem de prullenbak in konden. Toch lijkt er nog altijd kans op een deal.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.324 Reacties
986 Dagen lid
13.808 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Kwestie van kiezen!!

VARcheck
249 Reacties
282 Dagen lid
130 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heracles een optie?

redknap
200 Reacties
1.036 Dagen lid
1.107 Likes
redknap
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als je in Twente bent geboren wil je altijd weer terug. Dat geldt voor bijna elke Tukker. Waarom: gemoedelijk , vriendelijk en gezelligheid. Plus natuurlijk FC TWENTE

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Kwestie van kiezen!!

Heracles een optie?

Als je in Twente bent geboren wil je altijd weer terug. Dat geldt voor bijna elke Tukker. Waarom: gemoedelijk , vriendelijk en gezelligheid. Plus natuurlijk FC TWENTE

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
23
7
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws