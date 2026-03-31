Dit is waarom Ajax geen ontslagbrief heeft hoeven sturen aan Wout Weghorst

De afgelopen dagen kregen diverse spelers uit de Eredivisie met een aflopend contract een formele ontslagbrief van hun club. Dat gold echter niet voor , die officieel nog tot 30 juni 2026 vastligt bij Ajax. Dit is waarom Ajax daarmee wegkomt.

Clubs zeggen contracten massaal op

Feyenoord maakte dinsdag bekend het contract van Gernot Trauner opgezegd te hebben. De 34-jarige centrumverdediger uit Oostenrijk beschikt over een aflopend contract in De Kuip en mag in principe dus uitkijken naar een nieuwe club.

Het is echter niet ondenkbaar dat Feyenoord en Trauner alsnog langer met elkaar doorgaan. Volgens het Algemeen Dagblad bestaat de mogelijkheid dat club en speler later alsnog een overeenkomst voor volgend seizoen bereiken. Trauner zou daar zelf niet onwelwillend tegenover staan.

Ook Fortuna Sittard zegde dinsdag diverse contracten op. De opties in de verbintenissen van Paul Gladon, Niels Martens, Tristan Schenkhuizen en Onur Demir werden niet gelicht door de Limburgse club, terwijl ook het aflopende contract van Alen Halilovic formeel werd opgezegd. De optie in het contract van Mohamed Ihattaren werd wél gelicht, waardoor de spelmaker nu tot de zomer van 2027 vastligt bij de club.

Dit bepaalt de cao voor Contractspelers betaald voetbal Nederland

Waarom werden de aflopende contracten van Trauner, Gladon, Martens, Schenkhuizen, Demir en Halilovic wel opgezegd door hun clubs, maar kon Ajax het zich veroorloven om de op 30 juni aanstaande aflopende verbintenis van Weghorst niet formeel op te zeggen? Dat heeft alles te maken met de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor Contractspelers betaald voetbal Nederland, meer specifiek artikel 6 van de cao.

In voorgenoemd artikel is namelijk bepaald dat contracten die op 30 juni van een bepaald jaar aflopen, uiterlijk op 31 maart van datzelfde jaar formeel opgezegd moeten worden. Geschiedt die opzegging niet of niet tijdig, dan wordt het contract automatisch van rechtswege voortgezet voor de duur van minimaal een jaar.

In hetzelfde artikel is echter een nuance opgenomen: de opzegverplichting geldt niet voor spelers die bezig zijn aan hun eerste dienstverband bij hun werkgever. Weghorst staat sinds de zomer van 2024 op de loonlijst bij Ajax en tekende destijds een tweejarig contract. De 33-jarige spits is strikt gezien dus nog bezig aan zijn eerste dienstverband bij Ajax, waardoor opzegverplichting van artikel 6 van de cao niet van toepassing is op zijn situatie. Daardoor hoeft de Amsterdamse club niet te vrezen voor een automatische voortzetting van zijn contract.

Het Algemeen Dagblad bevestigt dinsdagavond dat de opties voor wat betreft Weghorst bij Ajax nog openliggen. Hoewel de gesprekken over een contractverlenging zich zeker nog niet in een vergevorderd stadium bevinden, is het niet ondenkbaar dat Ajax met een voorstel op de proppen zal komen.

Technisch directeur Jordi Cruijff schijnt namelijk gecharmeerd te zijn van Weghorst en diens ‘winnaarsmentaliteit’. “En als één speler de instelling toont die Cruijff graag ziet, is het Weghorst wel”, klinkt het.