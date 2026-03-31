Ajax-fans zijn teleurgesteld na het eerste deel van de podcastspecial met Alex Kroes van Kale & Kokkie. De voormalig technisch en algemeen directeur van de Amsterdammers blikt in een gesprek van ruim vijftig minuten terug op zijn periode in de Johan Cruijff Arena, maar kan niet rekenen op veel positieve YouTube-reacties.

Kroes legde begin dit kalenderjaar zijn taken neer als technisch directeur van Ajax. De bestuurder gaat onder meer in op zaken als zijn eigen functioneren, de beginperiode, de complexe structuur van de Amsterdamse club, de aandelenkwestie en zijn relatie met Louis van Gaal.

Kroes gaf meermaals aan dat hij na zijn vertrek bij Ajax niet bepaald zat te wachten op media-optredens. Hij wil rust creëren bij de club en weigerde zodoende bijvoorbeeld een interviewverzoek van een journalist. Omdat hij al eerder met Kale & Kokkie sprak – tijdens zijn periode bij Ajax – vond Kroes dit een goed moment om de cirkel rond te maken.

Veel kijkers van de podcast zijn echter teleurgesteld na het bekijken van de aflevering. Op YouTube stellen veel reageerders dat Kroes om sommige vragen heen draait, om vervolgens een uitgebreid antwoord te formuleren. “In feite zegt hij helemaal niets”, luidt één van de reacties. Een groot deel van de reacties vindt dat de interviewvragen kritischer hadden gekund: “Dit was dé kans om hem het vuur aan de schenen te leggen”, valt te lezen in de meest gelikete reactie. Via deze link zijn alle reacties onder de YouTube-video te zien.

Opvallend is dat Kale & Kokkie wel degelijk enkele keren kritisch waren, maar dat Kroes daarop reageerde: “Je hebt nu tien vragen gesteld, maar de meeste voelen negatief aan. Zo voelt het.”