Kroes benoemt zijn grootste fout bij Ajax: ‘Die ruis heb ik zelf gecreëerd’

30 maart 2026, 19:37
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Alex Kroes vindt dat hij ‘te toegankelijk’ is geweest bij Ajax en noemt dat direct zijn grootste fout. In een uitgebreide podcastaflevering van Kale & Kokkie blikt de ex-technisch directeur van de Amsterdammers terug op zijn periode bij Ajax.

“Ik ben veel te toegankelijk geweest voor iedereen. Dat is ergens een heel goede eigenschap. Ik probeerde voor iedereen beschikbaar te zijn, met alle respect voor iedereen. Daardoor ben ik eigenlijk te toegankelijk geweest en heb ik een deel van de ruis zelf gecreëerd”, zegt Kroes eerlijk.

‘Als je bij Ajax werkt, slaap je maar zes uur’

De bestuurder vindt dat hij te veel tijd is kwijtgeraakt aan dingen die niet direct nodig waren. “Ook voor mij zitten er 24 uren in een dag, waarvan ik er acht wil slapen. Dat valt overigens niet mee als je bij Ajax werkt. Laten we zeggen zes uur slapen. Dan heb je nog achttien uren over. Als je dan veel van die tijd bezig bent met mensen in en rondom de club…”, gaat Kroes verder.

De ex-td geeft aan dat hij te veel tijd besteedde aan het beantwoorden van berichtjes. “Ik kan nú eindelijk weer normaal op WhatsApp. Ik kreeg iedere dag honderdvijftig appjes, van agents, journalisten, mensen binnen de club en mensen rondom de club. Ik was daar best veel tijd aan kwijt en zou ik in de toekomst anders doen. Bij Ajax is dat extremer dan bij Go Ahead Eagles.”

