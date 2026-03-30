Ajax-fans vol ongeloof na zien van opstelling Jong Oranje

30 maart 2026, 18:47
Michael Reiziger
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Tristan Gooijer debuteert maandagavond in de basisopstelling van Jong Oranje, dat een oefenduel speelt tegen Jong België. De rechtsback, die dit seizoen door PEC Zwolle wordt gehuurd van Ajax, mag zich verrassend genoeg laten zien op het middenveld. Dit zorgt voor onbegrip bij Ajax-fans, en dat heeft grotendeels te maken met Sean Steur.

Gooijer speelde eerder al jeugdinterlands, maar debuteert maandag bij Jong Oranje. Dat trainer Michael Reiziger hiervoor kiest, is niet opvallend. De rechtsback kent een goed seizoen bij PEC Zwolle, waar hij zich prima ontwikkelt en al drie doelpunten heeft gemaakt. Opvallend is dat Gooijer bij Jong Oranje wordt ingezet als centrale middenvelder.

De Ajax-speler vult samen met Tygo Land en Thom van Bergen de middelste linie van de beloftenploeg van Nederland. Ajax-fans vinden dit bizar, aangezien een speler als Sean Steur ook op die plek had kunnen staan.

De achttienjarige speler van Ajax beleeft dit seizoen zijn doorbraak in de hoofdmacht. Steur speelde tot dusver zeventien duels in het shirt van de Amsterdammers. Onlangs was de middenvelder trefzeker in De Klassieker, maar Reiziger vond het nog ‘te vroeg’ om hem op te roepen voor Jong Oranje.

Op X heerst grote onvrede over de beslissing van Reiziger. Hieronder een bundeling van onbegrip:

Sean Steur

Sean Steur
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 18 jaar (11 jan. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
13
1
2025/2026
Jong Ajax
11
1
2024/2025
Ajax
1
0
2024/2025
Jong Ajax
28
0

Meer info

